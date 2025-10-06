SIGNATE、経済産業省が定める「DX認定事業者」に選定

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は2025年10月1日付で経済産業省が定める「DX認定事業者」に選定されたことをお知らせいたします。

DX認定制度は、情報処理の促進に関する法律に基づき、DX推進企業を国が認定する制度です。「デジタルガバナンス・コード」への対応、（DX推進に向けた体制や戦略の整備等）を、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が審査し、審査基準を満たした企業を経済産業省が認定します。

経済産業省｜DX認定制度

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html



＜SIGNATEのDX推進の取り組み＞

SIGNATEは、コーポレートミッションである「技術で人の可能性を解き放ちすべての組織に革新をもたらす」を、自社のDX推進における指針とし、全社的な取り組みを進めてまいりました。

■DX戦略

DX戦略として、「デジタル人的資本経営」を基本方針とし、AIによる経営の自動化・自律化・行動化を極限まで追求しています。

この方針に基づき、以下のDX戦略を推進し、自社の業務変革と高効率なビジネスモデルの構築を目指します。

- 経営基盤の完全デジタル化：物理的なオフィスやロケーションに依存せずオンライン上で経営可能な環境を構築。40以上の業務SaaSを連携させ、デジタルワークフローを完結。- ゼロトラストセキュリティ：場所を問わない安全な業務環境を実現。- データ駆動型経営の実践：経営・業務データをリアルタイムで可視化・分析し、データに基づいた迅速かつ的確な意思決定を実行。- 生成AIの全面活用：主要な生成AIを導入し、営業、生産、開発、管理といったあらゆる業務領域において、自動化と高度化を推進。

これらの取り組みを通じて、一人ひとりの生産性を最大化し、高効率なデジタルビジネスを展開することで、コーポレートミッションの実現と次世代型の企業経営を目指します。

■詳細は、以下ページをご参照ください。

https://signate.co.jp/company/dx

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー16階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp