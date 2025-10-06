【イベント案内】株式会社FUNDINNOと共催イベントを実施

株式会社ストライクこれからの資金調達とExit・成長戦略

株式会社ストライク(本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 荒井邦彦)は2025年10月28日(火)に、「これからの資金調達とExit・成長戦略」と題したイベントを株式会社FUNDINNOと共催いたします。日本初の株式投資型クラウドファンディングサービスを展開され、近年では10億円規模の大型調達の支援も手掛ける株式会社FUNDINNOの代表取締役COOの大浦学氏と、スタートアップのM&Aとしてイノベーション型M&Aを推進する株式会社ストライクの代表取締役社長 荒井邦彦が登壇いたします。スタートアップの資金調達方法が多様化するとともに、環境の変化もある中で、これからを見据えた時どのようなExit・成長戦略を考え、その裏側でどう資金調達を考えるべきかトークセッションでお話いたします。

【開催概要】

詳細はこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20251028.html

日時：2025年10月28日(火) 19:00-20:30

会場：リージャスSPACES六本木 ( 東京都 港区六本木7-12-2 R7ビルディング )

共催：株式会社FUNDINNO、株式会社ストライク

【イベント詳細】

■イントロダクション

■第1部：トークセッション

■第2部：ネットワーキング

【登壇者紹介】

■第１部：スピーカー

お申し込みはこちら :https://www.sventurelab.com/25_1028株式会社FUNDINNO 代表取締役 COO 大浦 学 氏株式会社FUNDINNO 代表取締役 COO 大浦 学 氏

2011年 明治大学商学部卒業。

2013年明治大学大学院グローバルビジネス研究科修了。大学院での研究テーマは「マーケティング」。同研究科で、後の株式会社FUNDINNO代表取締役CEO柴原と出会い、柴原とともに、システム開発・経営コンサルティング会社を起業。2年目には黒字化を達成。

その後、ベンチャー企業の成長に貢献したいという強い思いにより、2015年に柴原と共に、株式会社日本クラウドキャピタル（株式会社FUNDINNO）を設立。代表取締役COOに就任。 2020年情報経営イノベーション専門職大学客員講師就任。

株式会社ストライク 代表取締役社長 荒井 邦彦株式会社ストライク 代表取締役社長 荒井 邦彦

1970年、千葉県生まれ、一橋大学商学部卒業。太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社。財務デューディリジェンス、株式公開の支援などの業務を経験し、1997年、株式会社ストライクを設立。2016年6月に東証マザーズに株式上場、翌年6月に東証一部（現東証プライム市場）へ市場変更。最近では事業承継型のM&Aにとどまらず、スタートアップのM&Aや生産性向上のためのM&Aなどにも取り組んでいる。

【会社概要】

株式会社 ストライク株式会社 ストライク

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&A仲介業

電話番号：03-6848-0101 (本社代表)

U R L：https://www.strike.co.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社ストライク イノベーション支援室

Mail：info-slab@strike.co.jp

【取材申し込み】

株式会社ストライク 広報部

担当：大畑 滋生

Mail：press-release@strike.co.jp

電話番号：070-1799-9547