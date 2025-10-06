【イベント案内】株式会社FUNDINNOと共催イベントを実施

株式会社ストライク

これからの資金調達とExit・成長戦略

株式会社ストライク(本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 荒井邦彦)は2025年10月28日(火)に、「これからの資金調達とExit・成長戦略」と題したイベントを株式会社FUNDINNOと共催いたします。日本初の株式投資型クラウドファンディングサービスを展開され、近年では10億円規模の大型調達の支援も手掛ける株式会社FUNDINNOの代表取締役COOの大浦学氏と、スタートアップのM&Aとしてイノベーション型M&Aを推進する株式会社ストライクの代表取締役社長 荒井邦彦が登壇いたします。スタートアップの資金調達方法が多様化するとともに、環境の変化もある中で、これからを見据えた時どのようなExit・成長戦略を考え、その裏側でどう資金調達を考えるべきかトークセッションでお話いたします。


詳細はこちら :
https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20251028.html

【開催概要】


日時：2025年10月28日(火)　19:00-20:30


会場：リージャスSPACES六本木　( 東京都 港区六本木7-12-2 R7ビルディング )


共催：株式会社FUNDINNO、株式会社ストライク


【イベント詳細】


■イントロダクション　


■第1部：トークセッション　


■第2部：ネットワーキング


お申し込みはこちら :
https://www.sventurelab.com/25_1028

【登壇者紹介】


■第１部：スピーカー



株式会社FUNDINNO 代表取締役 COO　大浦 学 氏
2011年 明治大学商学部卒業。


2013年明治大学大学院グローバルビジネス研究科修了。大学院での研究テーマは「マーケティング」。同研究科で、後の株式会社FUNDINNO代表取締役CEO柴原と出会い、柴原とともに、システム開発・経営コンサルティング会社を起業。2年目には黒字化を達成。


その後、ベンチャー企業の成長に貢献したいという強い思いにより、2015年に柴原と共に、株式会社日本クラウドキャピタル（株式会社FUNDINNO）を設立。代表取締役COOに就任。 2020年情報経営イノベーション専門職大学客員講師就任。






株式会社ストライク　代表取締役社長　荒井 邦彦
1970年、千葉県生まれ、一橋大学商学部卒業。太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社。財務デューディリジェンス、株式公開の支援などの業務を経験し、1997年、株式会社ストライクを設立。2016年6月に東証マザーズに株式上場、翌年6月に東証一部（現東証プライム市場）へ市場変更。最近では事業承継型のM&Aにとどまらず、スタートアップのM&Aや生産性向上のためのM&Aなどにも取り組んでいる。





【会社概要】



株式会社 ストライク
本　社：東京都千代田区大手町1-2-1　三井物産ビル15階


代表者：代表取締役社長　荒井 邦彦


設　立：1997年7月


事業内容：M&A仲介業


電話番号：03-6848-0101　(本社代表)　　　


U R L：https://www.strike.co.jp/





【お問い合わせ先】


株式会社ストライク　イノベーション支援室


Mail：info-slab@strike.co.jp


【取材申し込み】


株式会社ストライク　広報部


担当：大畑 滋生　


Mail：press-release@strike.co.jp


電話番号：070-1799-9547