【イベント案内】株式会社FUNDINNOと共催イベントを実施
これからの資金調達とExit・成長戦略
株式会社ストライク(本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 荒井邦彦)は2025年10月28日(火)に、「これからの資金調達とExit・成長戦略」と題したイベントを株式会社FUNDINNOと共催いたします。日本初の株式投資型クラウドファンディングサービスを展開され、近年では10億円規模の大型調達の支援も手掛ける株式会社FUNDINNOの代表取締役COOの大浦学氏と、スタートアップのM&Aとしてイノベーション型M&Aを推進する株式会社ストライクの代表取締役社長 荒井邦彦が登壇いたします。スタートアップの資金調達方法が多様化するとともに、環境の変化もある中で、これからを見据えた時どのようなExit・成長戦略を考え、その裏側でどう資金調達を考えるべきかトークセッションでお話いたします。
詳細はこちら :
https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20251028.html
【開催概要】
日時：2025年10月28日(火) 19:00-20:30
会場：リージャスSPACES六本木 ( 東京都 港区六本木7-12-2 R7ビルディング )
共催：株式会社FUNDINNO、株式会社ストライク
【イベント詳細】
■イントロダクション
■第1部：トークセッション
■第2部：ネットワーキング
お申し込みはこちら :
https://www.sventurelab.com/25_1028
【登壇者紹介】
■第１部：スピーカー
株式会社FUNDINNO 代表取締役 COO 大浦 学 氏
2011年 明治大学商学部卒業。
2013年明治大学大学院グローバルビジネス研究科修了。大学院での研究テーマは「マーケティング」。同研究科で、後の株式会社FUNDINNO代表取締役CEO柴原と出会い、柴原とともに、システム開発・経営コンサルティング会社を起業。2年目には黒字化を達成。
その後、ベンチャー企業の成長に貢献したいという強い思いにより、2015年に柴原と共に、株式会社日本クラウドキャピタル（株式会社FUNDINNO）を設立。代表取締役COOに就任。 2020年情報経営イノベーション専門職大学客員講師就任。
株式会社ストライク 代表取締役社長 荒井 邦彦
1970年、千葉県生まれ、一橋大学商学部卒業。太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社。財務デューディリジェンス、株式公開の支援などの業務を経験し、1997年、株式会社ストライクを設立。2016年6月に東証マザーズに株式上場、翌年6月に東証一部（現東証プライム市場）へ市場変更。最近では事業承継型のM&Aにとどまらず、スタートアップのM&Aや生産性向上のためのM&Aなどにも取り組んでいる。
【会社概要】
株式会社 ストライク
本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階
代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦
設 立：1997年7月
事業内容：M&A仲介業
電話番号：03-6848-0101 (本社代表)
U R L：https://www.strike.co.jp/
https://prtimes.jp/a/?f=d34249-290-cbc0ba4c02c8cc1a3500ef7ed2ca663a.pdf
【お問い合わせ先】
株式会社ストライク イノベーション支援室
Mail：info-slab@strike.co.jp
【取材申し込み】
株式会社ストライク 広報部
担当：大畑 滋生
Mail：press-release@strike.co.jp
電話番号：070-1799-9547