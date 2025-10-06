「FMヨコハマ 開局40周年記念ライブ」第二弾出演アーティストに、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、秦 基博が決定！！

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマ（84.7MHz）は、2025年12月20日（土）に横浜BUNTAIにて開催する開局40周年記念ライブイベント「FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”」の第二弾出演アーティストに、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、秦 基博の出演を発表しました。

最新のイベント内容詳細は、FMヨコハマ開局40周年記念ライブ特設サイト(https://www.comingupnext847.live/)にて順次発表予定です。お楽しみに！

第二弾出演アーティスト

第一弾発表にて決定している 湘南乃風、wacci、シャイトープ に加え、今回新たに下記2組の出演が決定いたしました。

(順不同)

宮田俊哉（Kis-My-Ft2）

秦 基博

宮田俊哉（Kis-My-Ft2）秦 基博

これにより、本公演には計5組のアーティストが出演し、FMヨコハマDJとともに、開局記念日を華やかに彩ります。

■開催概要

FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”

開催日：2025年12月20日(土) 開場：15：00／開演：16：00(予定)

会場：横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町2-7-1）

出演アーティスト（順不同）：湘南乃風 / wacci / シャイトープ / 宮田俊哉（Kis-My-Ft2） / 秦 基博

MC：小林大河

【チケット料金(指定席)】

◎一般チケット 9,500円(税込)

◎U-18チケット 5,500円(税込) ※枚数限定/入場時に公的身分証明書や学生証の確認が必要

現在、チケット抽選先行受付中です。

チケット料金、購入方法等の詳細は、開局40周年記念ライブ特設サイトからお願いします。

チケット購入・詳細はこちらから :https://www.comingupnext847.live/

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に開局40周年を迎えます。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/

開局40周年スペシャルサイト：https://www.fmyokohama.jp/40th/



パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。