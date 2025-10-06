『タレントパワーランキング』が2025年5月度調査男優タレントパワーランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第398弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキング supported by DmMiXは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第398弾として、2025年5月度調査男優タレントパワーランキングを発表。

https://tpranking.com/actor-202505

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、男優のパワースコアを調査。

皆さんは、タレントパワーが高い男優といわれたら誰を思い浮かべますか？

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

TOP20のうち上位5名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

１位には、2025年4月期のTBS日曜劇場『キャスター』で主演し、9月26日に公開された映画『俺ではない炎上』でも主演している男優がランクイン。

２位には、2025年5月に公開された映画『かくかくしかじか』に出演し、10月21日から放送されるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』で主演する男優がランクイン。

他にも、2025年12月に公開予定の映画『新解釈・幕末伝』で佐藤二朗とW主演する男優、8月29日に公開された映画『8番出口』で主演している嵐のメンバーがランクインしています。

今後もタレントパワーが高い男優の活躍に注目してみましょう。

2025年5月度・最新男優タレントパワーランキングTOP20

■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

