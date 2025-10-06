大好評につき桑島海空ちゃんが月チャンに再降臨(ハート)

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している漫画誌『月刊少年チャンピオン』(編集長：八木拓雄)10月6日(月)発売の11月特大号にて表紙&巻頭グラビアに桑島海空が登場することをお知らせいたします。




月チャン11月特大号の表紙を飾るのは2回目の登場！


ショートカットの超美少女・桑島海空ちゃん！


大人の階段を駆け上がる海空ちゃんの魅力がたっぷり詰まったグラビアをお届け！



今号は両面BIGポスター付録つき!!



そして、11月号限定QUOカード(２種) 応募者全員サービス(※応募者負担あり)


直筆サイン入りチェキプレゼントもあり!!


今号の見どころ

最終回まで残り2話！


コミックス23巻発売記念


ラストスパート巻頭カラー!


＜タイトル＞『クローズ外伝 鳳仙花』


＜著者＞原作：高橋ヒロシ 漫画：齋藤周平


＜内容＞鳳仙と鈴蘭、激闘の果てには何が――!?




最新コミックス14巻 発売記念
2号連続カラー第2弾!!センターカラー!!


＜タイトル＞『ラーメン大好き小泉さん』


＜著者＞鳴見なる


＜内容＞夏、小泉さんが求めるラーメンは!?




最新コミックス11巻 発売記念センターカラー!!


<タイトル＞『斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！』


＜著者＞原作：巽未頼　漫画：田村ゆうき


＜内容＞食欲の秋に思わぬトラップが!? 義龍の医学でさらなる環境整備へ!!




ネクチャン受賞の俊英が早くも再登場！空腹×怪奇!?


特別 読み切り35P！


＜タイトル＞『腹減り悪霊バスター!!』


＜著者＞大辻拓真


＜内容＞食べても食べても空腹になってしまう女子高生・キホ。そんな彼女に妙な興味を示す転校生のアズマが現れ、日常が揺らぎ始める!?




ネクチャン受賞の鮎多びせ到来！


幸運運ぶ青春読み切り39P！


＜タイトル＞『ラッキーボーイの災難』


＜著者＞鮎多びせ


＜内容＞代々「ツチノコ」の血を受け継ぐ家系に生まれた小槌。そのことがバレないよう生きていたが、高校入学早々、正体を見破られてしまい…!?




【商品概要】


媒体：「月刊少年チャンピオン」11月特大号


表紙・巻頭グラビア：桑島海空


付録：桑島海空　両面BIGポスター　
プレゼント企画：桑島海空11月号限定 QUOカード応募者全員サービス (※応募者負担あり)


桑島海空 直筆サイン入りチェキプレゼント
発売：2025年10月6日 (月)


特別定価：700円 (10%税込)


発行：株式会社秋田書店




月刊少年チャンピオン :
https://www.akitashoten.co.jp/m-champion


株式会社　秋田書店
代表者：代表取締役社長　山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
　　　　文京グリーンコートセンターオフィス18階
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/