滝沢カレン氏による初の私小説！ 『でかまりなちゃん』が10月6日（月）に集英社から発売。

株式会社集英社は、モデルの滝沢カレン氏による初の私小説『でかまりなちゃん』を2025年10月6日(月)に発売いたします。独創的な言語感覚が多方面で高く評価されている滝沢カレン氏。彼女がとびきりユニークな母と祖父母に育てられたこと、そして、その大切な人びとにもう二度と会えないことは、これまで深くは語られてきませんでした。

新しい家族が増えた今、心に秘めた家族の景色が薄れゆく前に――。ファミリーヒストリーとしても残しておくべく綴った29篇からなる短編集。世代や性別を問わず不思議な懐かしさを感じさせる瑞々しい筆致は話題必至です。

著者・滝沢カレン氏の直筆コメント

私が小学生だった頃のちょっぴり温かく優しい記憶の中にある家族のお話を残してみました。

何十年たっても、なんなら何百年、何億年経っても消したくない思い出たちです。

記憶がすぐ薄まっちゃう未来好きの私には、この本を書くことが家族との永遠のとっておきアルバムになりました。

あの頃の記憶は大人になって思い出しても、何の変色することもなく鮮やかなまま穏やかに頭に残っていました。

忙しくてとか、悲しくなるからって深く思い出すことを避けてきた私でしたが、思い出してみて、今ここに残してよかったと思うことばかりです。

歩んできた道は愛たっぷり通りでした。

最愛の家族にも届け・・・！

滝沢カレン

【目次】

ちっちとかっか、そしてママちっち／床／マーシャとの出会い／家庭訪問／運動会のお弁当／千疋屋のフルーツサンド／家族旅行／増築されたサンルーム／夏の生卵サイダー／夏休みの下駄／雨の日のカエル／オペラ大好きなかっか／我が家のカレー／ドライヤーへの憧れ／ラスベガスの旅／かっかと猫／庭でみかん狩り／ピンクのブローチ／ママのお風呂屋さん好き／馬油とハッカスプレー／和食に洋食器／テレビへの制限／ダースベーダー／ラ・ポワール／クリスマスプレゼント／越後湯沢の別荘／お正月／ママの焼くクレープ

【書籍情報】

タイトル：でかまりなちゃん

著者：滝沢カレン

発売日：2025年10月６日（月）

定価：1,980円（10％税込）

ページ数：192

ISBN：978-4-08-789022-8

集英社刊

集英社公式サイト(https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-789022-8)

【著者プロフィール】

モデル。1992年、東京都生まれ。2008年、雑誌「Seventeen」（集英社）の専属モデルオーディションでグランプリに選ばれモデルデビュー。現在は、雑誌「Oggi」（小学館）の専属モデル。自身初の料理本『カレンの台所』（サンクチュアリ出版）で2021年「料理レシピ本大賞 in Japan」大賞（料理部門）を受賞。著書に『馴染み知らずの物語』（ハヤカワ新書）がある。

