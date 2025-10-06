ハンドボール2025‐26 リーグＨ「ジークスター東京vs大崎オーソル埼玉」の一戦をCS放送日テレジータスで10/9(木)18：45～無料生中継！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ＣＳ日本




CS放送日テレジータスでは、2025-26リーグＨ レギュラーシーズン男子第5節「ジークスター東京vs大崎オーソル埼玉」 無料生中継が決定！


優勝を目指す、関東の強豪同士による一戦。日テレジータスでは、毎月注目の試合をピックアップマッチとして無料生中継します（CS放送スカパー257）。今後の放送対象試合につきましては、決まり次第日テレジータス公式HPでお知らせいたします。


リーグＨ2代目王座を賭けた熱き戦いをぜひお楽しみください。



＜放送日程＞


ハンドボール2025‐26 リーグＨ


ジークスター東京（現在5位） vs大崎オーソル埼玉（現在3位）


10月9日(木)　18：45～21：15　～ひがしんアリーナ～　生中継／生配信　無料


【解説】夏山陽平　【実況】川井淳史


※放送日時変更の可能性あり



こちらの試合の模様は登録不要で無料視聴が可能！*1


スカパー！に未加入の方でもスカパー！「日テレジータス」にて無料でご視聴いただけます。


TVのCSボタンを押し、チャンネル（CS257）を選局してください（登録不要）。


＊1…BS・110度CS放送の視聴環境が必要です。



さらに、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*2も対応！


＊2…スカパー！サービスで放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



◆「ハンドボール2025‐26 リーグＨ」番組ページ


https://www.gtasu.com/handball/handballleagueh/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆スカパー！番組配信　ご利用ガイド


https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/



◆視聴方法（日テレジータス）


スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）


Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます



◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター


TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）



◆日テレジータス公式ＳＮＳ


Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu



◆会社情報


会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


代表取締役社長：高橋　知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階