「幸せにしてくれる人って、意外と自分なんじゃない？」北村匠海さんが、気づかせてくれる冬の新しい過ごし方『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』ＴＶＣＭ、本日公開

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはこの冬、「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案します。パーク中が喜びに満ち、“超最幸”に自分自身が輝ける期間限定イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』は、2025年11月19日（水）に開幕します。それに先駆け、本日10月6日（月）に、俳優 北村 匠海さんが出演する冬の新TVCMを公開します。

今日は自分で飾るんだ『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』新TVCM公開

新TVCMは、「どこにいますかー！私を幸せにしてくれる人」と、姉妹でテレビを見ながらクリスマスの過ごし方について嘆く姉に、画面の中の北村匠海さんが「意外とそれって、自分なんじゃない？」と気づかせてくれるシーンからスタートします。華やかに飾られた『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』での幸せいっぱいの特別な時間、新クリスマス・ライブショー『ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～』での光に包まれる超感動、超刺激的な大人気アトラクションの数々など、誰もが笑顔があふれ、心躍る“超最幸”のパークのクリスマスが描かれています。

クリスマスのパークに飛び込み、『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を満喫するのは、パークのTVCM 初出演の女優 田辺 桃子さんです。思いのままに遊んで食べて感動し、自分自身を輝かせる田辺 桃子さんの至福の笑顔にも注目ください。

＜TVCM公開情報＞

公開日時 ：2025年10月6日（月）

YouTube ： https://youtu.be/V2u0NJF6YsI 9:00頃公開予定

TVCM ：10月6日(月)より、一部エリアにて順次放送予定

■クリスマス・イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』概要＜開催期間：2025年11月19日（水）～2026年1月4日（日）＞

クリスマスのイルミネーションで街が輝きはじめ、ふとした瞬間に誰かの幸せと比べて焦ったり、誰かが自分を幸せにしてくれると期待したりするような、クリスマスの過ごし方から、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”クリスマスシーズンの新しい過ごし方を、この冬、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから提案します。

この冬、新たなクリスマス・エンターテイメントとして登場するのは、キラキラとした煌めきと温かさが溢れるクリスマス・マーケットやキャラクターモチーフにした、かわいいクリスマス・メニューや、冬にうれしいあったかフードが勢ぞろいする、心もお腹も“幸せ”で満たされるフードフェス『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』と、光や雪に包まれ、心温まるクリスマス・ナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～』です。

また、壮大で美しい冬だけの演出で魔法界が輝く『ホグワーツ・マジカル・ナイト ～ウインター・マジック』、クリスマスをテーマにしたコスチュームに身を包んだパークの仲間たちとのグリーティングや、誰もが口ずさめるクリスマス定番ソングを本格パフォーマーが熱唱する『パワー・オブ・ロック ～ホリデー・ロッキン！～』など、誰もが心満たされる自分だけのクリスマスを見つけることができます。

▪ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2025 Sesame Workshop

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ50100102

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.