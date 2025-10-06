藤森慎吾、年収1億円歯科医師＆美容師に恋愛指南 藤森が“イチ押し”女性メンバーを明かす！野呂佳代の後輩・SDN48出身の元アイドルが婚活に苦戦｜『ガールオアレディ シーズン2』第7話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第7話を2025年10月5日（日）夜9時より放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『ガールオアレディ シーズン2』とは

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカ、タレントの若槻千夏に加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が決定しております。

2025年10月5日（日）放送の第7話のスタジオトークでは、経営者のモエミが、美容師・トシヒコと年収1億円の歯科医・ノリヤスとの間で揺れ動いている話に。トシヒコはモエミと元アイドル・アイミを選び、トライアングルデートに出かけましたが、旅の途中で「本日の夕食はA：居酒屋、B：レストラン」という質問に居酒屋を選んでしまい、1人でビールを飲むことに。この行動に対してスタジオMCは総ツッコミを入れ、アン ミカは「（トシヒコは）レストランより居酒屋を選ぶ人やし…」とイジり、若槻は「トシヒコは生ビールが飲みたかったの！」とフォロー。藤森は「黙ってデートはレストラン行け！」と鋭いツッコミを入れました。

一方、モエミと真剣に結婚観や子ども、将来の金銭面について語った年収1億円の歯科医・ノリヤスについて藤森は、「（ノリヤスは）意外とちゃんと結婚観の話をしてくれるからね。言葉のチョイスは気になるけど…」「『これ逆算していかないといけないから、そうなるとそろそろ…』って言い方は気になるけど実は結婚のことをちゃんと考えてる」と評価しました。

また、自身もタカを気になっているにもかかわらず、ナツキとの恋がうまくいくよう後押ししたタレント・ルナをスタジオMC一同絶賛。藤森は「前の晩も（ルナは）辛かったよね…（タカの）相談を聞かされていたから」と労い、アン ミカは「笑顔であんなことできる？絶対ナツキちゃんにプラスになることやん？」とコメント。さらに藤森は「マジでごめんなさい。順位つけるなって言われているけど…」と、第2話のスタジオトークでアン ミカが「男性陣に本当に気をつけてほしいのが、『君が一番』って言っちゃダメ。」と語っていたことについて前置きをしつつも、「（ルナが）一番いい子！」と大絶賛し、これにはアン ミカも「これは大丈夫、客観的やから（笑）」と笑顔で返しました。

さらに第7話では、ノリヤスに選ばれてトライアングルデートに出かけたSDN48出身の元アイドル・アイミが、「帰りたい…結婚って難しくもあり重要な問題なんだなと思いました。気軽な気持ちでいけない」「この人だっていうような秀でている人が正直あんまりいなくて…」と、婚活に苦戦。アイミの口から語られたリアルな結婚観とは…？『ガールオアレディ シーズン2』第7話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

■ABEMA『ガールオアレディ シーズン2』 概要

第7話放送日時：2025年10月5日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

第7話放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p6(https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p6)

第8話放送日時：2025年10月12日（日）よる9時

第8話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/A2Yv5hPPMHnXSP(https://abema.tv/channels/abema-special/slots/A2Yv5hPPMHnXSP)

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

主題歌：iri 『CUBE』

https://iri.lnk.to/CUBE