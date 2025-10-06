～働きながら学ぶ社会人のための県立広島大学ビジネススクール～2025 HBMS OPEN CAMPUSを開催します！
HBMS （県立広島大学大学院経営管理研究科）は、２年間でMBA（経営修士）の学位が取得できる中国地方唯一の「働きながら学ぶ社会人のためのビジネススクール」です。
この度、HBMSでの学びを体験していただくために、2025 HBMS OPEN CAMPUSを開催します。
当日は、HBMSの入試説明、模擬授業、県民公開講座、教員・修了生との個別相談会、キャンパスツアーなどのイベントを開催予定です。
HBMS学生・修了生によるキッチンカーの出店も予定しておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。
1. 日時・開催方法等
日時：令和７年10月26日（日）10:00～16：00（9：30受付開始）
方法：対面 ※要事前申込
場所：県立広島大学 広島キャンパス（広島市南区宇品東1-1-71）
2. 対象者
・社会人の方（HBMSの受験・入学を検討している方）
・ビジネススキルの強化、MBAに興味のある方
・学び直し（リスキリング）に興味がある方
3. タイムスケジュール・内容（予定）
10:00～10:30
＜HBMS概要・入試説明＞
江戸 克栄(えど かつえ)（県立広島大学大学院経営管理研究科 専攻長/教授）
10:30～12:00
＜模擬授業＞いずれか１つを受講いただけます。
（１）2030への挑戦：企業価値と人生価値を高めるサステナブル経営
講師：吉川 成美(よしかわ なるみ) 県立広島大学大学院経営管理研究科 教授
（２）DXとAI時代に対応するSMO -情報技術活用にむけての挑戦
講師：土本 康生(つちもと やすお) 県立広島大学大学院経営管理研究科 教授
（３）手で考える――パラレルワークの実践
講師：礒貝 日月(いそがい ひづき) 県立広島大学大学院経営管理研究科 講師
12:00～12:30
＜キャンパスツアー＞
修了生がキャンパス内をご案内します。
12:30～13:30
＜昼休憩＞
＜教員・修了生との個別相談会１.＞
13:30～15:30
＜県民公開講座「生涯修行」＞
田中 秀和(たなか ひでかず) 氏（田中電機工業株式会社 代表取締役会長兼社長）
15:30～16:00
＜教員・修了生との個別相談会２.＞
4. 参加費
無料
5. 申込方法・申込締切
下記URLのHBMSホームページからお申込みください。
https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13235(https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13235)
申込締切は、令和７年10月24日（金）13：00までです。