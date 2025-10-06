～働きながら学ぶ社会人のための県立広島大学ビジネススクール～2025 HBMS　OPEN CAMPUSを開催します！

広島県公立大学法人

HBMS （県立広島大学大学院経営管理研究科）は、２年間でMBA（経営修士）の学位が取得できる中国地方唯一の「働きながら学ぶ社会人のためのビジネススクール」です。


この度、HBMSでの学びを体験していただくために、2025 HBMS OPEN CAMPUSを開催します。


当日は、HBMSの入試説明、模擬授業、県民公開講座、教員・修了生との個別相談会、キャンパスツアーなどのイベントを開催予定です。


HBMS学生・修了生によるキッチンカーの出店も予定しておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。



1. 日時・開催方法等


日時：令和７年10月26日（日）10:00～16：00（9：30受付開始）


方法：対面　※要事前申込


場所：県立広島大学 広島キャンパス（広島市南区宇品東1-1-71）


2.　 対象者


・社会人の方（HBMSの受験・入学を検討している方）


・ビジネススキルの強化、MBAに興味のある方


・学び直し（リスキリング）に興味がある方


3. タイムスケジュール・内容（予定）



10:00～10:30　


＜HBMS概要・入試説明＞


江戸　克栄(えど　かつえ)（県立広島大学大学院経営管理研究科　専攻長/教授）



10:30～12:00


＜模擬授業＞いずれか１つを受講いただけます。


（１）2030への挑戦：企業価値と人生価値を高めるサステナブル経営


　講師：吉川　成美(よしかわ　なるみ)　県立広島大学大学院経営管理研究科　教授



（２）DXとAI時代に対応するSMO -情報技術活用にむけての挑戦


　講師：土本　康生(つちもと　やすお)　県立広島大学大学院経営管理研究科　教授



（３）手で考える――パラレルワークの実践


　講師：礒貝　日月(いそがい　ひづき)　県立広島大学大学院経営管理研究科　講師



12:00～12:30


＜キャンパスツアー＞


修了生がキャンパス内をご案内します。



12:30～13:30


＜昼休憩＞


＜教員・修了生との個別相談会１.＞



13:30～15:30


＜県民公開講座「生涯修行」＞


田中　秀和(たなか　ひでかず)　氏（田中電機工業株式会社 代表取締役会長兼社長）



15:30～16:00


＜教員・修了生との個別相談会２.＞



4. 参加費


　　無料　


5. 申込方法・申込締切


下記URLのHBMSホームページからお申込みください。


https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13235(https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13235)


申込締切は、令和７年10月24日（金）13：00までです。