「色を塗れる」「壁紙を貼れる」室内ドアが新ラインナップ

天井まで高さのある室内ドア「フルハイトドア(R)」を製造・販売する株式会社KAMIYA (神奈川県伊勢原市、代表取締役社長:神谷忠重)は、ペイントしたり壁紙を貼ったりして自由に仕上げることができるリビングドア「CAESAR（カエサル）」を９月１日に発売いたしました。

従来、室内ドアは建材メーカーが設定している色柄しか選べません。そこで当社は、好みに合ったカラーのドアを自宅に取り入れていただきたいと考え、ペイントしたり壁紙を貼ったりできるリビングドア「カエサル」を発売しました。

本製品はドアの色柄を自由にカスタマイズできることが最大の特長です。

新築時に本製品を取り入れることで、例えばハウスメーカーの標準に希望の色がなくても、自分の好みの色や柄のドアにすることができます。また、住み始めた後でも、暮らしや好みの変化に合わせて塗り替えたり、壁紙を貼り替えたりすることも可能です。

「カエサル」は、住まいに自分らしさを表現したいと考える方に向けた、新しい提案です。

当社はドアには空間を変える力があるという考えのもと、これからも生活者の暮らしに寄り添うドアの開発に挑戦し続けます。

【商品概要】

シリーズ名：CAESAR（カエサル）

販売価格：360,000円～（税抜）

扉幅：590mm～1,100mm

高さ：～3,000mm

開閉様式：スイング戸、片引き戸