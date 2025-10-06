時計と電卓のパッケージが「Pentawards 2025」を受賞

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機は、パッケージデザインに特化した世界的なコンペティション「Pentawards（ペントアワード） 2025」において、プロトタイプを対象とした「プロフェッショナルコンセプト部門」にて、当社の時計と電卓のパッケージ※1が受賞しましたのでご案内します。

※1 本パッケージはプロトタイプのため、現在販売している商品のパッケージとは異なります。

当社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」をパーパスに掲げ、独創的で魅力ある製品やサービスを提供し、社会に変革をもたらしてきました。

製品やサービスの重要な要素であるデザインにおいては、デザイナーのスキルアップを目的に、自由な発想でのアイディア創出を促す取り組みとして、2020年よりPentawards「プロフェッショナルコンセプト部門」へ作品を応募しています。

この度、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”のパッケージ『Resilient Packaging』が当社として初めて金賞を受賞したほか、電卓のパッケージ『“HOOOOT” Owl Kids’ Calculator』が銅賞を獲得しました。

■Resilient Packaging

“G-SHOCK”が追求してきた「タフネス」の新たな解釈として、ミウラ折り※2を採用したパッケージ構造により、衝撃に対してしなやかに対応する耐性＝レジリエンスを表現しています。収縮自在なミウラ折りの紙の中に商品を入れて“G-SHOCK”のアイコンである八角形のリングで閉じるスタイリッシュなデザインに仕上げました。

※2 宇宙構造工学の研究に基づく「小さな力で大きく開く折りの技術」を活用した紙の折り方

■“HOOOOT” Owl Kids’ Calculator

子供たちが電卓で計算してみたいと感じられるように、知性の象徴であるフクロウをモチーフにした可愛らしい電卓パッケージです。フクロウの瞳や羽の模様には電卓ならではの「＋」「-」「×」「÷」の記号を取り入れ、ユニークでカラフルなデザインに仕上げました。

【Pentawardsとは】

パッケージデザインにおける優秀な才能を認定することに特化した、2007年にベルギーで創設された世界初のコンペティション。創設から18年間で、95カ国以上から累計36,000点を超える応募があり、受賞者は世界のパッケージングの舞台で活躍している。第19回の今年も世界62カ国から2,000点を超える応募があり、国際審査員により700点以上の作品が最終選考に残る。

