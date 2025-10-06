超ときめき(ハート)宣伝部が「エスコンときめき大使」に就任！

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

2025年7月に開催された「ファイターズかわいいシリーズ」で、ファイターズガールがエスコンフィールドHOKKAIDOにて、超ときめき(ハート)宣伝部の楽曲「超最強」のダンスパフォーマンスを披露しました。その際、この曲が多くのファイターズファンに親しまれたことがきっかけとなり、超ときめき(ハート)宣伝部とのコラボレーションが決定しました。

2025年11月24日(月祝)までの期間、「エスコンときめき大使」として「超最強」と共にファイターズファンの皆さまの推し活を応援、そして宣伝していただきます。

コラボレーション内容

「ときめきエスコン大使」就任に伴い超最強なコラボレーションを実施いたします。

- 令和の推し活ソング「超最強」のオリジナルver.「超最強 ファイターズver.」を制作「ファイターズ 超最強 超最強 超最強 なんです！」と超最強なファイターズを歌っています。- みんなで盛りあがろう！「超最強」新振り付けを開発ファイターズ公式グッズ・ツインスティックを使って誰でも踊れるダンスを作りました。- エスコンフィールドHOKKAIDOでの推し活を盛り上げるべく「超最強 ファイターズver.」のMUSIC VIDEOを制作Fビレッジで働くスタッフの皆さん、関係者の皆さん、ファイターズガール、また、選手もプレー映像にて登場。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=csfbhDVntB4 ]

■田宮裕涼選手、淺間大基選手コメント

いつも “ときめき” をいただいている超ときめき(ハート)宣伝部の皆さんが、エスコンフィールドのときめき大使に就任されたと伺い、まさにぴったりだと思いました。僕たちもファンの皆さんに “ときめき” を届けられるよう、全力でプレーします。一緒にエスコンフィールドを盛り上げていきましょう！

北海道日本ハムファイターズ × 超ときめき(ハート)宣伝部コラボ TikTokキャンペーン

北海道日本ハムファイターズ × 超ときめき(ハート)宣伝部コラボ企画、TikTokで超最強なファイターズを一緒に盛り上げようキャンペーンが始動！

ファイターズファンの方のファイターズへの推し活を盛り上げるために、TikTok限定で「超最強 ファイターズver.」の配信が決定しました！

本企画を記念して、10月6日(月)～27日(月)までの期間、「超最強 ファイターズver.」を使ってTikTokへ動画を投稿してくださった方から抽選で5名様に11月22日(土)にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される《F FES 2025 Supported By Fanatics》のチケットをプレゼント！

TikTokで北海道日本ハムファイターズ、そしてエスコンフィールドHOKKAIDOを盛り上げましょう！

■参加方法- 超ときめき(ハート)宣伝部 TikTokアカウントをフォロー（@tokisen_official）※当選された際にDMの送付ができなくなってしまうため、必ずフォローをお願いします- 動画を作成し、「超最強 ファイターズver.」公式音源を紐付ける- 「#エスコン推し活とき宣企画」をタグ付け

動画は対象の「超最強 ファイターズver.」公式音源を使用して、TikTokに投稿お願いします。

- ご自身のダンス動画- 「超最強 ファイターズver.」MUSIC VIDEOのお気に入りシーン- エスコンフィールドへ観戦や遊びに行く際のVlog

本キャンペーンでの非対象内容:とき宣メンバーの過去映像の切り抜き動画など

おひとり様何本でも投稿OK(ハート)



※映像に関しては、有料コンテンツ（商品、配信、FC限定公開）などの使用は禁止です

※YouTubeに公開されているものは可（すでにアーカイブがないものはなし）

※写真に関しては、北海道日本ハムファイターズ、超ときめき(ハート)宣伝部、共に、公式以外のニュースサイトなどの他媒体や、有料・限定公開などの使用は禁止です

※被写体の許可を得られていない素材・個人を識別できる情報が含まれた素材・第三者の作品を盗用したりその他の第三者の著作権、その他の権利を侵害する素材・その他不適切だと判断する素材を投稿する行為は禁止です

■期間

10月6日(月)～27日(月)23時59分まで

■景品

11月22日(土) エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される「F FES 2025 Supported By Fanatics」観戦チケットを抽選で5名様にプレゼント！

いいね数が多い方が当選確率上がるかも？！

※必ず参加可能な方のみ、キャンペーンへご参加ください

※交通費/宿泊費などはご当選者様の負担となりますのであらかじめご了承ください

■キャンペーン注意事項- 期間内であれば何度でも投稿OKです。- 指定の音源以外の「超最強 スマホのカメラロールver.」の音源やオリジナル音源の場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。- アカウントが非公開設定の場合、キャンペーンの対象となりませんので、公開アカウントより投稿をお願いします。- 当選者の方にはキャンペーン終了後TikTokのメッセージよりご連絡します。必ず超ときめき(ハート)宣伝部のアカウントをフォローし、DM受信設定を「誰でも」に設定をお願いします。- 当選した景品の転売や譲渡は禁止です。転売が確認された場合、今後のキャンペーンへの当選が無効となりますので、あらかじめご了承ください。- スタッフの判断で「いいね数」に関わらず動画を対象外とする場合もございます。- 動画の投稿はご自身の責任でお願いいたします。トラブルなどが発生した場合､一切の責任を負いかねますので､ご注意ください。- 取得した個人情報は、賞品の発送など本件に関する諸連絡に利用します。頂いた個人情報は当社にて管理し、ご本人様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）- 本キャンペーンのプレゼントの転売などが見受けられた場合、今後のキャンペーンにて参加条件及び当選条件をクリアしている場合でも応募自体無効となりますので、あらかじめご了承ください。

■当選案内に関しての注意事項

ダイレクトメッセージの「自分にメッセージを送信できる人」をオフにしていると、こちらからお送りするメッセージが届きませんので、オフ以外に設定をお願いします。

またメッセージを送付するために「超ときめき(ハート)宣伝部」アカウントのフォローをお願いします。