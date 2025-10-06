簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング CPAラーニングが「IR実務（全9回）」講座を新規公開！

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役：国見 健介)が運営する会計ファイナンス人材のためのeラーニングプラットフォーム「CPAラーニング( https://www.cpa-learning.com/ )」は、「IR実務」講座を新規公開しました。

「IR実務」講座の概要

「IR実務」講座はこちら :https://www.cpa-learning.com/courses/600042

IRとは、企業が株主や投資家向けに経営状態や財務状況、業績の実績、今後の見通し等を広報するための活動を指します。

ホームページにおける情報開示や、ディスクロージャー資料の送付だけでなく、決算説明会や各種説明会の開催についてもIRに含まれます。

本講座では、IRの目的や範囲・意義といったIRの概要から、法定開示・適時開示・任意開示などの開示資料の概要やポイント、投資家とのコミュニケーションのポイント、さらにはIRと会計の結びつきまでIRの全体像を分かりやすく解説します。

■学習内容

全9回（計2時間1分）

■学習メディア

CPAラーニングで公開

https://www.cpa-learning.com/

■こんな方におすすめ

・IR業務に従事されている方

・キャリアの幅を広げたいバックオフィス担当者

・IRの仕事に興味を持っており、実務のイメージを掴みたい方

担当講師プロフィール

砂田 和也

Uniforce株式会社 代表取締役CEO / 公認会計士 大学在学中に公認会計士試験に合格。有限責任あずさ監査法人に入所し主に法定監査、IPO支援、 M&A等を担当。2016年公認会計士登録。2017年税理士登録、同年税理士法人を設立。 数々の顧問先支援の中で、決算開示業務における数々のレガシー課題を再認識し、IR人材不足と課題を解決すべく、2020年8月に当社を設立、代表取締役に就任。

後藤 敏仁

FiNX株式会社 代表取締役／日本金融経済研究所 副代表 トビラシステムズ株式会社（証券コード：4441）にて取締役CFOとして2019年の東証マザーズ上場およびその後の東証一部市場変更を主導。上場後はIR責任者として機関投資家・個人投資家対応を自ら担い、企業価値向上に務める。 現在は、外部CFOやIR支援サービスを展開。

吉田 有輝

有限責任あずさ監査法人、EYストラテジー・アンド・コンサルティングにて会計監査や財務デューディリジェンス等の業務に従事した後、ベンチャー投資会社Reapraにて投資先支援や投資実行業務、バリュエーション等の業務に従事。 2022年に株式会社Mutualを設立。IR資料作成支援や、IRデータベースの提供等、幅広いIR支援サービスを展開している。

事業内容

■CPAエクセレントパートナーズとは

CPAエクセレントパートナーズ株式会社は、「学びの支援」「キャリア支援」「人材交流支援」の総合的なサポートにより、すべての会計ファイナンス人材の可能性を広げていくことを目指しています。 公認会計士試験の合格者占有率が60.7%（2024年）を誇る資格スクール『CPA会計学院』を全国に展開するほか、誰でも気軽に無料で簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング『CPAラーニング』、 身につけたスキル・知識を活かしてキャリアアップができる会計ファイナンス人材特化型求人サイト『CPAジョブズ』、会計ファイナンス人材特化型転職エージェント『CPASSキャリア』をはじめとした会計ファイナンス人材の生涯支援『CPASS』を運営しています。

■CPAラーニングとは

2020年10月にサービス開始した、主に会計・経理・ファイナンス人材が、実務で必要とする知識・スキルを完全無料で受講できるeラーニングプラットフォームです。現在、累計70万人超が登録、1,500本以上の講義動画から学習をしています。経理の日常・決算業務、会計Excel、IFRSなどの実務講座から、簿記3級～1級の試験対策講座まで全て無料で学習できます。公認会計士・税理士・経営者など、経験豊富な会計のプロがわかりやすく解説しています。簿記の講義内容やテキストには、当社が2001年より運営する公認会計士資格スクール「CPA会計学院」(※)のノウハウが活用されています。

※CPA会計学院： https://cpa-net.jp/

■CPAラーニングはこちら

【公式サイト】

https://www.cpa-learning.com/

【App Store】

https://apple.co/3voTyeg

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpa_learning

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：

・公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営( https://cpa-net.jp/ )

・簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営( https://www.cpa-learning.com/ )

・会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営( https://cpa-jobs.jp )

・会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営( https://cpa-career.jp/ )

・会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営( https://cpass-net.jp/ )