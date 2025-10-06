朝日新聞のデジタル版に「教材コース　for students」を新設

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）が運営する朝日新聞のデジタル版（https://www.asahi.com）は2026年4月、学校における教育目的でのご利用に限り、デジタル版を特別料金で提供する「教材コース for students」を新設します。2025年10月6日（月）から先着100校限定で、お得にご利用いただける先行申し込みの受け付けを開始します。

朝日新聞のデジタル版を活用いただくことで、生徒一人ひとりの関心に寄り添いながら、答えが一つでない問題に向き合う力を身につけ、視野を広げられることに一役買いたいとの考えからコースを新設いたしました。

■教材コースご案内ページ： https://digital.asahi.com/houjin/school/

生徒1人ずつにIDを発行する朝日新聞のデジタル版「教材コース for students」を2026年4月に発売

▼教材コースとは

学校向けに販売中の「教材コース」を「教材コース for teachers」に名称変更し、「教材コース for students」を新設します。職員室向けの「for teachers」は学校内限定で一つのIDを同時に10台まで複数名でご利用いただけます。「for students」はお一人ずつにIDを発行し、個別のタブレットやPCで閲覧できるので自宅学習にもご利用いただけます。

▼豊富なコンテンツと機能

朝日新聞の有料記事が無制限で読み放題です。看板コラムの天声人語はもちろん、政治・経済・社会・国際情勢・地域ニュースやオピニオンなど幅広いジャンルとテーマの記事がご覧いただけます。連載はバックナンバーを一覧で見られるので、まとめて読めて理解が一気に深まります。

紙面そのままのレイアウトで拡大・縮小できる「紙面ビューアー」は朝夕刊や全国の地域面を原則フルカラーで過去90日分ご覧いただけます。サイト内の記事は過去5年分の検索・閲覧が可能です。

そのほか記事の保存、マイキーワード、プレゼント機能、コメントプラスなどデジタル版ならではの便利な機能をお使いいただけます。

▼発売前に最長2カ月無料お試し

先着100校限定で、2025年10月6日（月）から「教材コースfor students」の先行申し込みを受け付けます。2026年1月31日（土）までにお申し込みの場合は2月1日（日）から2カ月間、2月28日（土）までにお申し込みの場合は3月1日（日）から1カ月間、発売開始前に無料でお試しいただけます。

▼選べる2つのコース

※原則250名以上かつ年間でのご利用となりますが生徒数が少ない学校はご相談ください。先生も同一料金です。

▼ご利用について

- ご利用は教育目的に限ります。記事のご利用時は出所をご明示ください。- 個人向け「プレミアムコース」相当の機能・サービスがご利用いただけます（一部サービスを除く）。- お支払いは請求書払い(銀行振込)またはクレジットカード決済が選べます。お支払いサイクルは毎月か1年(期間一括)のいずれかを選択していただきます。 購読料金には、朝日新聞（宅配）は含みません。- お見積もりやトライアルはご案内ページのお問い合わせフォームからお気軽にお申し付けください。