【チャンネル登録者数160万人超え】プログラマーひろゆき氏、初の子ども向けプログラミング入門書が発売！

『ひろゆき式 10歳からのプログラミング入門』が2025年９月24日に発売されます。



日本を代表する掲示板サイト「２ちゃんねる」をつくったプログラマーであり、現在は実業家、インフルエンサーとしても活躍するひろゆき氏。自身のYouTubeは登録者数160万超え。



本書は、プログラマーとして数々の書籍をだしているひろゆき氏が、はじめて子ども向けにつくったプログラミング入門書です。



子どもが楽しく学べる仕掛けがたくさん！


本書は、本物のプログラミングを打つという体験に特化！ 機械やロボットを動かせる「プログラムの入り口」としてプログラミングの基礎を教えてくれる一冊になっています。



実際にHTMLやJavaScriptを使って、画像や文字を表示させる基礎の基礎から、図鑑のWEBサイトやサイコロやガチャ、おみくじゲームのつくり方まで盛りだくさん。









すべての漢字にふりがながついていることはもちろん、マンガやイラストでひとつひとつ丁寧に解説してくれるので、楽しみながらプログラミングを勉強することができます。







子どもが楽しくプログラミングを学ぶ入門書にぴったりの一冊です。







著者について


ひろゆき（西村 博之）


1976年、神奈川県生まれ。1999年、インターネットの匿名掲示板「２ちゃんねる」を開設し、管理人に。2005年、株式会社ニワンゴの取締役管理人に就任し、2007年に「ニコニコ動画」を開始。2009年に「２ちゃんねる」の譲渡を発表。2015年、英語圏最大の匿名掲示板「４chan」の管理人に。現在は、さまざまな企業に携わりつつ、企画立案やサービス運営、プログラマーとして活動。また、YouTubeの公式チャンネル登録者数160万人を超えるインフルエンサーでもある。



書誌情報


書名：『ひろゆき式 10歳からのプログラミング入門』


著：ひろゆき（西村 博之）


定価：2420円（税込）


発売日 ‏ : ‎ 2025/09/24


ISBN ‏ : ‎ 978-4-06-540592-5


発行: ‎ 講談社