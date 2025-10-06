大人気コミック『転生したらスライムだった件』でリーダーシップを学べるビジネス書が発売！

株式会社講談社

『転生したらスライムだった件 リーダーシップはスライムに学べ 多様な人材を活かしてチームで成果を出す最強のマネジメント術』が2025年10月２日に発売されました。

本書は、「月刊少年シリウス」（講談社）にて連載中の大人気コミック『転生したらスライムだった件』の名シーンで、企業の管理職など組織やチームをまとめる立場の人が知っておきたい「令和型のリーダーシップ」が学べるビジネス書です。

『転生したらスライムだった件』（以下、『転スラ』）は、現実世界で通り魔に刺されて死んでしまったサラリーマン・三上悟が、剣と魔法の異世界で、スライムという魔物に転生する物語です。主人公がサラリーマン時代の知見や経験を活かして、最弱な存在のスライムから立身出世していきます。

本書では、この主人公が備える現代のリーダーに必要な要素を、コミックの名シーンとともに、リーダーシップ、マネジメントの企業向けコンサルティングや講演・研修を行う吉田幸弘氏の解説で学ぶことができます。

『転スラ』は、理想的な「サーバント・リーダーシップ」の教本！

本書は、いまの時代に求められる令和型のリーダーシップである「サーバント・リーダーシップ」を中心に、チームメンバーに寄り添い、個々の力を発揮できるようにサポートするリーダーに必要な要素を解説します。

コミックの名シーンのなかでも特にリーダーシップが顕著に発揮されたシーンを取り上げつつ、44の項目についてリーダーシップの専門家のわかりやすい解説で学べます。

年功序列の崩壊や雇用の流動化、急速なテクノロジーの発達など、外部環境が変化するいま、ビジネスパーソンが身につけるべきリーダーシップが学べる一冊になっています。

著者について

吉田 幸弘（よしだ ゆきひろ）

リフレッシュコミュニケーションズ代表。コミュニケーションデザイナー・人財育成コンサルタント・上司向けコーチ。成城大学卒業後、大手旅行会社、学校法人での勤務を経て外資系専門会社へ転職。マネージャーに昇格後、３ヵ月連続退職者を出すなどの経験から、仕事を減らす方法とモチベーションアップの独自の方法を生み出す。その結果、業務改善と売上増を両立させて３年連続MVPに選ばれる。2011年に独立し、おもにリーダーシップ、マネジメントの企業向けコンサルティングや講演・研修などを行う。累計の受講者数は３万5000人以上。『おはよう日本』（NHK）、J‐WAVE、日経ビジネス等、テレビ、ラジオ、雑誌にて紹介される人気講師。

書誌情報

書名：『転生したらスライムだった件 リーダーシップはスライムに学べ 多様な人材を活かしてチームで成果を出す最強のマネジメント術』

著：吉田 幸弘

定価：1650円（税込）

発売日 ‏ : ‎ 2025/10/02

ISBN ‏ : ‎ 978-4-06-540267-2

発行: ‎ 講談社