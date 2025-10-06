【もうすぐ生誕270周年】大人気伝記読み物シリーズから、「モーツァルト」が10月9日（木）に発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月9日（木）に『やさしく読めるビジュアル伝記 モーツァルト』を発売いたします。

カラーイラスト満載で、小学校低・中学年から楽しく読める伝記シリーズの第22巻。2026年1月に生誕270周年を迎えるモーツァルトの人生を、物語でわかりやすく紹介する伝記読み物です。35年の生涯で700を超える曲を作ったモーツァルト。“天才”や“神童”と呼ばれることの多い人物ですが、実は、大変な努力家でした。本書を通して、作曲家モーツァルトの魅力を楽しく知ることができます。

シリーズ累計発行部数30万部突破の大人気シリーズ！小学生が楽しく読めるひみつ

［その１］イラストいっぱいの読みやすい伝記だから、楽しく読める！

モーツァルトについて、また彼が生きた時代について、子どもたちが親しみやすいイラストと、読みやすい文章でお届け。楽しく読み進めながら理解を深めることができます。

［その２］ひとめでわかる「人物ガイド」が、伝記のハードルを下げる！

巻頭の図解ページで、モーツァルトの人柄や、活躍した国、お話に出てくる音楽用語などを紹介。物語を読み始める前に目を通すことで、その後に伝記を読むときの手助けとなります。

［その３］監修者の言葉と人物年表で、理解が深まる！

巻末に、本書監修の慶應義塾大学の西川尚生教授の言葉と、年表を掲載。物語を読んだ後に、モーツァルトの人生の歩みをおさらいできます。

【商品概要】

■『やさしく読める ビジュアル伝記 モーツァルト』

作：岡田好惠 絵：森川泉 監修：西川尚生

定価：1,320円（税込）

発売日：2025年10月9日

判型：A5判／144ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-206091-5

発行所：株式会社 Gakken

★同時発売★

■『やさしく読める ビジュアル伝記 アントニ・ガウディ』

文：山本まさみ

絵：辰羽、カリリロ、世望希ユキ

監修：鳥居徳敏

定価：1,320円（税込）

判型：A5判／144ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-206099-1

★シリーズ好評発売中

■『やさしく読める ビジュアル伝記 アインシュタイン』

文：早野美智代

絵：ななはち、込山ゆうは、ちはらふみ、Co2れもん

監修：吉田直紀

定価：1,320円（税込）

判型：A5判／144ページ

電子版：配信中

ISBN：978-4-05-206074-8

■『やさしく読める ビジュアル伝記 ジャンヌ・ダルク』

文：高橋うらら 絵：うくろ 監修：加藤玄

定価：1,320円（税込）

判型：A5判／ソフトカバー／144ページ

電子版：配信中

ISBN：978-4-05-206067-0

■『やさしく読める ビジュアル伝記 ガリレオ・ガリレイ』

文：高橋うらら 絵：日和堂たすく 監修：渡部潤一

定価：1,320円（税込）

判型：A5判／ソフトカバー／144ページ

電子版：配信中

ISBN：978-4-05-205815-8

