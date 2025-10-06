【倍率275倍】株式会社アナログPR、2026年度新卒採用の募集を終了

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR(本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介)は、2025年9月30日(火)に2026年度新卒採用の募集を終了しました。全国から多数の応募をいただき、厳正な選考の結果、6名の内定者が決定しました。

本年度の新卒採用では、全国から1,651名の学生にご応募いただき、内定倍率は275倍となりました。

当社は採用活動においても、自社コンセプトである「企業の情報と印象をデザインする」を体現し、会社の魅力や事業の将来性を発信。変化の激しいビジネス環境の中で挑戦し続ける姿勢や、広がりゆく事業の可能性を示すことで、学生一人ひとりの「挑戦したい」という意欲を引き出しました。内定者6名はいずれも高い主体性と行動力を備えており、今後の事業成長をけん引する人材として大いに期待しています。

アナログPRは今後も、社員一人ひとりが挑戦と成長を重ねられる環境づくりに取り組み、さらなる事業拡大を推進してまいります。なお、2027年度新卒採用に関する情報は、準備が整い次第、当社WEBサイト等でご案内いたします。

【会社情報】

社名：株式会社アナログPR

設立：2011年3月10日

代表者：松浦啓介

事業内容：

PR事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/