日本M&Aセンター、M&A成約件数のギネス世界記録(TM)に5年連続で認定

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）は、「M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業」として2020年から5年連続でギネス世界記録に認定されました。（2024年 取扱件数：1,088件）

ギネス世界記録 認定内容

記録名：M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業

正式記録名：Best-selling mergers and acquisitions advisory company

記録対象：Nihon M&A Center Inc.

記録対象年：2024年1月1日～12月31日

認定機関：ギネスワールドレコーズ(TM)

日本M&Aセンター 代表取締役社長 竹内 直樹 コメント

M&A成約件数において5年連続でギネス世界記録を獲得でき、大変うれしく思います。これもひとえに、お客様と提携先のみなさまのお力添えによるものです。

近年、M&Aを取り巻く環境は大きく変化しています。「最高のM&A」を1社でも多くの方々にお届けすべく、安心安全なM&Aを提供し、PMI（M&A成立後の経営統合）を含めグループの総力を挙げてM&Aの成功までワンストップでサポートしてまいります。

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、15のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp