【10/7(火)開催】株式会社グロップが【個人の「カンと経験」に頼らないー製造現場の事故ゼロを実現する安全教育の仕組みー】株式会社カミナシ様と2社共催ウェビナーを配信します！！

製造業の安全教育の課題解決策・安全管理体制・人事・研修担当者や安全管理部門

近年、製造業界では高齢化や人手不足に加え、外国人労働者の増加により安全教育の課題が複雑化しています。

また、熟練工の退職によるノウハウ喪失や、現場の安全管理体制が時代に追いついていない実態も浮き彫りになっています。





こうした背景から、「安全教育は実施しているのに事故が減らない」「マニュアルはあるのに現場に浸透しない」という悩みを抱える製造現場が増加しています。「分かっているはず」という思い込みが、新たな事故リスクを生み出す危険性に繋がっているのです。本ウェビナーでは、安全管理体制の構築から効果的な教育手法について、製造業の安全教育における課題解決策を多角的に提示します。人事・研修担当者や安全管理部門の皆様は、本ウェビナーを通じて実効性のある安全教育の仕組みづくりのヒントを得ることができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/46_1_1ebd30deee9edd180a4ed6dbb9e34a4c.jpg?v=202510061026 ]

