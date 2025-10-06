【新発売】美容医療の発想を、1,500円のうるおいに。細胞研究から着想した新しいエイジングケア※1『プレミアムローション / Hsc』

プランドゥシー・メディカル株式会社

プランドゥシー・メディカル株式会社（代表取締役：服部 優親）は、美容研究の分野で注目される「ヒト骨髄由来間葉系幹細胞上清液」※2を配合したスキンケアローション『プレミアムローション / Hsc』を、2025年10月6日（月）より新発売いたします。

肌環境に着目した研究発想から生まれたエイジングケア※1を、手の届く価格でお届けします。

プレミアムローション/Hsc

「“本当に良い成分を、日常のスキンケアに”という想いから生まれました。美容研究の知見をヒントに、肌がすこやかで明るい印象へ整うようサポートする処方を追求しています。」

-- プランドゥシー・メディカル株式会社 代表取締役 服部 優親



『プレミアムローション / Hsc』は、肌の美しさを支える「細胞間コミュニケーション」に着目した次世代のエイジング※1ケアローションです。

ヒト骨髄由来間葉系幹細胞上清液※2をベースに、エクソソーム※3を含む美容成分を独自の技術で処方。さらに、7種の植物エキスやナイアシンアミドなどの保湿成分を多重構造で組み合わせ、みずみずしくなめらかな肌印象へ導きます。

～開発背景～

細胞のチカラに着目した、革新のアプローチ

美しい肌の根本には、健やかではたらく細胞があります。本品は、肌本来が持つ「美しく再生するチカラ」に着目。細胞間のコミュニケーションを支えるエクソソーム※3を含む「ヒト骨髄由来間葉系幹細胞上清液」※2を核心に据え、未来を見据えたスキンケアを実現しました。

【製品の特長】

■ 再生医療発想のスキンケア

美容研究で注目される「ヒト骨髄由来間葉系幹細胞上清液」※2を配合。独自技術により処方設計し、肌なじみの良いテクスチャーに仕上げました。

■ エクソソーム研究着想のアプローチ

細胞間の情報伝達に関与する「エクソソーム」※3に着目。肌をすこやかに保つ環境づくりをサポートします。

■ 7種の植物エキスと多重保湿処方

植物エキスをベースに、厳選した機能性保湿成分をバランスよく配合。

プラセンタエキス：肌をすこやかに整える

ナイアシンアミド：肌のバリア機能をサポート

ヒアルロン酸：角質層までうるおいを届ける

アラントイン：肌をなめらかに整える

それぞれの成分が相互に働きかけ、みずみずしくハリのある印象へと導きます。

■ 微細ミストで心地よい使用感

肌の上でふんわりと広がる微細なミストが特徴。毎日のお手入れの第一歩として、またメイクの上からもうるおいをプラスできます。

【発売記念特別価格】

通常価格 3,520円（税込） → 特別価格 1,500円（税込）［57%OFF］

特別価格期間：2025年10月6日（月）～10月31日（金）

発売記念として、同時にモニターも募集しています。

モニター募集はこちら(https://placenta-honpo.shop/page/202506Premiumlotion)

【製品概要】

商品名：プレミアムローション / Hsc

内容量：300ml

希望小売価格：通常価格 3,520円（税込）／ 特別価格 1,500円（税込）

主な成分：ヒト骨髄由来間葉系幹細胞上清液（保湿成分）、プラセンタエキス、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸、アラントイン、7種の植物エキス ほか

発売日：2025年10月6日（月）

取扱店舗：プラセンタ本舗(https://placenta-honpo.shop/) (自社ECサイト）

商品詳細URL：

https://placenta-honpo.shop/product/detail/21?previewid=5130&previewtype=product_detail&previewkey=c45a1a06781523d6fd917511013a830c83aa90c0303f8632d9b332d1311106f0(https://placenta-honpo.shop/product/detail/21?previewid=5130&previewtype=product_detail&previewkey=c45a1a06781523d6fd917511013a830c83aa90c0303f8632d9b332d1311106f0)

【脚注】

※1すべての年齢層の肌を対象とした、うるおいとハリを感じられるスキンケアです。 本品は、年齢に応じた美しさを支えるお手入れのこと。特定の効果効能を保証するものではありません。

※2 本品はヒト骨髄由来間葉系幹細胞上清液を配合しています。この成分は細胞培養時に分泌される多様な生体成分を含みます。本品は医薬品ではなく、角質層への保湿を目的とした化粧品です。

※3 エクソソームは、ヒト骨髄由来間葉系幹細胞エクソソームとなります。細胞間の情報伝達に関与する細胞外小胞の一種です。本成分は細胞培養により得られたものです。