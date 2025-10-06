「銀粒仁丹」公式Ｘアカウントをフォロー＆リポストで20名様に当たる！「アンバースデイ　エディション仁丹　オリジナルジン」プレゼントキャンペーン実施！

森下仁丹株式会社

森下仁丹株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長 森下雄司、以下「当社」）は、「仁丹」シリーズ発売120周年を記念し、日本最古のハーブ園のボタニカルを使用した本格国産クラフトジン「アンバースデイ」とコラボした限定生産品「アンバースデイ エディション仁丹 オリジナルジン」のプレゼントキャンペーンを、「銀粒仁丹」公式Xにて2025年10月6日（月）～10月20日（月）の期間限定で実施いたします。

クラフトジンブランド「アンバースデイ」より、「仁丹」にインスピレーションを得て開発された特別なドライジンが誕生しました。

「仁丹」をイメージしたクローブ、シナモン、ジンジャー、カルダモンの4種のハーブと、伝統的な8種のボタニカルを使用した芳醇なドライジンをお楽しみいただける機会です。ぜひ、伝統と現代的な感性が融合した新しいボタニカルの魅力をご体験ください。

■「アンバースデイ エディション仁丹 オリジナルジン」の開発背景

1905年の誕生以来、「仁丹」シリーズは、16種の生薬とメントールの爽快感で120年以上親しまれてきました。

一方、クラフトジンブランド「アンバースデイ」は、日本最古のハーブ農園「開聞山麓香料園」のハーブと伝統的なボタニカルを使用しています。

両者はともに“自然由来の植物の力を活かす”という共通点を持つことから、今回のコラボレーションが実現。伝統と現代性を掛け合わせ、新しいボタニカルの魅力を提案する挑戦となりました。

■商品特長

「アンバースデイ エディション仁丹 オリジナルジン」は、大山甚七商店 宮ヶ浜蒸溜所と、GIN BAR KAIROS、喫酒幾星の専門家3名が共同開発した特別なクラフトジンです。

ベースとなる「アンバースデイ 指宿ドライジン」に、「仁丹」から着想を得たクローブ、シナモン、ジンジャー、カルダモンの4種を新たに加えることで、爽快感とスパイシーさが調和した個性豊かな味わいに仕上がっています。

＜商品概要＞

・商品名：アンバースデイ エディション仁丹 オリジナルジン

・アルコール度数：40%

・容量：700ml

・希望小売価格：2,000円（税別）

・生産数：限定1,600本

・発売日：2025年9月11日（木）

※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

※飲酒は20歳になってから。飲みすぎに注意し、適量を守りましょう。

※飲酒運転は法律で禁止されています。絶対におやめください。

※空きビンはリサイクルにご協力ください。

■プレゼントキャンペーン（X）について

「仁丹」シリーズ発売120周年を記念して、「銀粒仁丹」公式Xにてキャンペーンを実施いたします。

・応募期間：2025年10月6日（月）～10月20日（月）

・賞品内容：「アンバースデイ エディション仁丹 オリジナルジン」1本

・当選者数：20名様

・「銀粒仁丹」公式アカウントURL：https:/x.com/Ginryu_Jintan(https://x.com/Ginryu_Jintan)

・応募方法：2025年10月20日(月)23:59までに、１.「銀粒仁丹」公式アカウントをフォローいただき、２.対象投稿をリポストいただくことで応募完了。

※コメント投稿で当選確率UP!?

※当選者には後日DMで連絡

詳細は下記画像をご確認ください。

■今後の展開

本商品は、2025年8月に大阪で開催された「Meets酒祭2025」にて先行試飲を行い、ご来場者からは「すっきりして飲みやすい」「思った以上に美味しかった」といった好意的なご感想を多数いただきました。

当社は、「仁丹」シリーズ発売120周年という節目をきっかけに、本コラボレーションを含む様々な企画により、「仁丹」の持つ伝統と価値を新たな形で提案しております。今後も、お客様のライフスタイルに寄り添いながら、従来の枠にとらわれない製品展開やコラボレーションを通じて、健康・楽しみ・話題性のあるブランド体験を広げてまいります。

〈Meets酒祭2025の様子〉

■「銀粒仁丹」とは

「銀粒仁丹」は、医薬部外品の口中清涼剤です。気分不快、口臭、二日酔い、宿酔、胸つかえ、悪心嘔吐、溜飲、めまい、暑気あたり、乗物酔いの効能効果があります。1粒に厳選された16種類の生薬を配合し、表面を銀箔でコーティングすることにより保存・携帯性を高めています。 当社は、「仁丹」で培った伝統の生薬技術と製造方法を今もなお守り続けています。

＜製品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35073/table/242_1_83ddb95b5b0d93745b35ad6215f16bfa.jpg?v=202510061056 ]

社名 ：森下仁丹株式会社

代表 ：代表取締役社長 森下雄司

創業 ：1893年（明治26年）2月

設立 ：1936年（昭和11年）11月

主な事業：医薬品、 医薬部外品、 医療機器ならびに食品等の製造および販売

URL ： https://www.jintan.co.jp/

業祖 森下博が「社会への奉仕」を信念とし、1893年の創業来、人々の健康や豊かな暮らしの一助となる製品をご提供して参りました。当時、懐中の総合保健薬（当時は赤大粒仁丹）として開発し、その後は口中清涼剤として親しまれる銀粒の「仁丹」（現在は医薬部外品 販売名：仁丹N）、その製造から着想を得て、独自に開発し事業領域を拡大しつつある「シームレスカプセル技術」と、これまでの生薬研究の蓄積と独自技術の確立・育成を通して、幅広い領域で企業活動を行なっています。

当社は、2023年2月11日に創業130周年を迎え、これを契機として更なる企業価値向上の実現を目指し、パーパスを策定しました。