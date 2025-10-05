TCKで相馬野馬追「甲冑競馬」を実施

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、本日10月5日（日）、福島県相馬地方に伝わる古くからの伝統行事であり、「世界一の馬の祭典」と評されている国の重要無形民俗文化財「相馬野馬追（そうまのまおい）」のPRイベントを実施いたしました。

1977年8月28日の第1回が実施されて以来、今年で26度目となるTCKでの相馬野馬追。今年も秋晴れのもと延べ約1,800人ものお客様にご来場いただきました。

実施に先立ち相馬野馬追代表世話人の門馬光清軍師より

「この相馬野馬追は相馬市の始祖、平将門公が今をさかのぼること一千有余年の昔、現在の千葉県流山市の下総の国小金原に野馬を放ち、敵兵にみたてて軍事訓練を行ったのが起源とされています。

人馬一体で妙技を展開する勇壮華麗な甲冑競馬。打ち上げられた旗を目指し、騎馬が一斉に競い合う神旗争奪戦など、その内容はまさに戦国の時代を今に伝える、世界最大級の馬事イベントとなっています。どうぞお楽しみください。」と挨拶をしました。

そして、法螺貝による「礼螺（れいがい）」吹奏や、民謡「相馬流れ山」の斉唱に加え、発走ファンファーレを「発馬の螺（はつばのかい）」に代えて吹奏いたしました。

メインイベントとなる「甲冑競馬」では、白鉢巻を締めた若武者たちを背に５頭の元競走馬がレースコースを疾走。４頭が最後まで競い合い、その勇壮な姿に場内から大きな歓声と拍手が贈られました。

最後に、南相馬観光協会の宮崎和志会長から、

「相馬野馬追は甲冑競馬のほか、お出陣、お行列、神旗争奪戦、野馬追など３日間の間に様々な行事がとり行われます。昨年から温暖化による人馬への影響を考慮し、開催日程が５月の最終週、土日月へ変更となりました。過ごしやすい気候での開催となりますので、みなさま是非、相馬野馬追にお越しください。」とイベントを締めくくりました。