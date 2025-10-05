雪見もか 次回公演開催決定！「Unveil」

株式会社タクティカート

今回のテーマは「Unveil」。Unveilは明らかにするなどの意味がありますが、「ベールを外し、真の姿を解き放つ。ライブ配信から飛び立ち、リアルな舞台へ舞い降りる雪見もか過去最大キャパで魅せるかっこよさと新たな決意をあなたの目でみてほしい」という意味が込められています。

クラシックよりはポップスに近い内容で、「ENJOY TOGETHER（その場にいる人と一緒に音楽を作る）」をモットーに新しい感覚でヴァイオリンの音を楽しめるのがポイント。

クラシックコンサートは行ったことがない方、興味はあるけど悩んでいる方、思いっきり楽しみたい方などにおすすめな公演となっております。

ご家族と、ご友人と。是非、一緒に会場でお会いしましょう！！

◆公演情報

雪見もか「Unveil」

開催日：11月23日（日）

開演：17:00（開場：16:00）

会場：I'M A SHOW（アイマショウ）(https://imashow.jp/)

チケット情報や入場チケットはこちら

https://teket.jp/5288/52412?uid=LP

雪見もかを応援！オプションはこちら

https://teket.jp/5288/52522

＜チケットに関しまして＞

※出演者及び公演スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

※公演中止の場合を除き、お客様都合による予約変更・払い戻しはできません。

※チケットは紛失・盗難などいかなる場合においても再発行できませんので十分にご注意ください。

※営利目的によるチケットの購入、譲渡・転売行為は固くお断りしております。

※公演当日、劇場内の模様を撮影し、放送・配信・複製頒布等する場合がございます。

※車椅子をご利用のお客様はチケット購入後、事前にタクティカートへご連絡ください。

＜公演に関するお問い合わせ＞

制作：株式会社タクティカートアーティスツ

お問い合わせ：concert@tacticart.co.jp（株式会社タクティカート）

◆雪見もか 初CD「MOKA」2025年4月リリース

ご購入はこちら

https://tacticart.thebase.in/items/104049099

◆その他

タクティカートアーティスツ

https://www.tacticart-artists.com/mokayukimi

雪見もか公式ホームページ

https://www.street-moka.com/

Instagram

https://www.instagram.com/moka.melody/

X

https://x.com/OoMochaMelody

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCswYNefjDAyQtyN8oiTC1GA/featured

TikTok

https://www.tiktok.com/@moka.melody?_t=8VDVG1V592z&_r=1(https://www.tiktok.com/@moka.melody?_t=8VDVG1V592z&_r=1)