【ＢＳ日テレ】笑点特大号　たい平が 師匠とのエピソードを交え湯島を巡る 未公開シーンもたっぷり 大喜利も！

ＢＳ日テレで毎週火曜よる８時～放送中の『笑点特大号』

10月7日の放送は林家たい平が、若手落語家・昔昔亭昇、林家きよ彦とともに、学問の神様として知られる「湯島天神」周辺で、噺家たちに長年愛され続ける名店を巡る。

五代目柳家小さん師匠の愛した和菓子店では、林家きよ彦が思わず「焼酎が飲みたくなる」と驚いた大人な味わいの豆大福に出会い、三代目古今亭志ん朝師匠ゆかりの天ぷら「天庄 広小路店」では、師匠流の食べ方を、たい平が若手に伝授。

寄席文字を継承する「UNOS」では匠の技を間近で見学するなど、湯島ならではの、文化と歴史が息づく奥深い魅力を、余すところなく紹介する。

さらに、多くの来場者で盛り上がる「謝楽祭2025」の模様もお届け。

◎「笑点」第２９７７回 大喜利の未公開シーンも必見！

［放送日時］

毎週火曜 20時00分～20時54分

［放送局］ ＢＳ日テレ

