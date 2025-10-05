Toi Toi Toi 初となるMusic Video解禁　東名阪ツアー開催も決定！

アソビシステム株式会社

朝倉未来×ABEMA×アソビシステムの共同アイドルオーディション番組「Dark Idol」より今年4月にデビューしたアイドルグループ Toi Toi Toiが、10月22日（水）発売の1stシングルCD表題曲「Toi Toi Toi」のMusic Videoを本日公開した。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I8BjMWzfAZs ]

【MV】Toi Toi Toi「Toi Toi Toi」

https://www.youtube.com/watch?v=I8BjMWzfAZs

Toi Toi Toiは、同日にduo MUSIC EXCHANGEにて半周年記念ライブを開催。新曲「Fortune World」を初披露したほか、今回の「Toi Toi Toi」のMusic Video解禁を発表し、ファンを驚かせた。

グループ名と同じタイトルの楽曲「Toi Toi Toi」は、子供の頃に描いた夢を忘れないでほしいという想いが歌詞に込められている人気曲。Music Videoの舞台は、靴専用のフィッティングルーム。厳しい審査を通過しなければ履くことができない靴を探して四苦八苦しながらも、最後には自分にぴったりの一足を見つけるメンバーたちの姿が描かれている。両手のこぶしで机や扉を軽く叩く“おまじない”の仕草も随所に取り入れられた。辛い過去や挫折を乗り越えてきた彼女たちだからこそ、観る人に勇気を届ける映像に仕上がっている。

なお、2026年春にはグループ初となる東名阪ツアー開催が決定。日程など詳細は後日オフィシャルサイトで発表される。さらに、ABEMAでToi Toi Toiが所属するアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」の特番放送『favtoi～全力バカ騒ぎバトル FES～』が10月15日（水）よる9時に放送されることも決定した。

＜CDリリース概要＞

Toi Toi Toi 1stシングルCD『Toi Toi Toi』

発売日：2025年10月15日（水）

予約URL：https://lnk.to/ToiToiToi_1stSG_CD

初回限定版 PST-10001 3,000円（税込）

豪華特典ブックレット封入

1.Toi Toi Toi

2.涙のストーリーテラー

3.Movin’on

通常版 PST-10002 1,200円（税込）

1.Toi Toi Toi

2.HAPPY CLIMAX

3.オトナヒロイン

初回限定盤通常盤

＜ABEMA特番概要＞

番組名：favtoi～全力バカ騒ぎバトルFES～

放送日時：2025年10月15日（水）よる9時～放送

出演：fav me / Toi Toi Toi

＜Toi Toi Toi Profile＞

朝倉未来×ABEMA×アソビシステムの共同アイドルオーディション「Dark Idol」から選ばれた5人にさくらももを加えた6人グループ。

2025年4月4日ッスッゴイライブにてデビューし、同年4月30日にアソビシステムアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official