VAZ×ツインプラネットによるアイドルプロジェクト始動！スターティングメンバーのオーディションを開催！合格者は、元「めるぷち」センターで同世代から支持される瀬乃真帆子ら5名と共にデビュー

株式会社TWIN PLANET

株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社⾧：谷鉄也）と株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（本社：東京都渋谷区、代表取締役：矢嶋健二）は、両社によるアイドルプロジェクトの始動を発表いたします。まずは2026年の正式デビューに向けて、スターティングメンバーを選抜するオーディションを開催。10月5日(日)よりオーディション応募の受付を開始いたします。

公式WEBサイト：http://vaz-tp-idol.info/(http://vaz-tp-idol.info/)

株式会社VAZは、Z世代・α世代から熱烈な支持を集めるインフルエンサーを数多く抱え、女子中高生を中心に人気を誇るYouTubeチャンネル「めるぷち」等、YouTubeやSNSを軸にしたコンテンツプロデュースに強みを持っています。インフルエンサーの枠を超え、本格的なアイドルグループを育成・プロデュースする新プロジェクトを始動します。

本プロジェクトは、アーティストプロダクション事業のほか、エンターテイメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクションのツインプラネットと、SNSマーケティングを強みとするVAZの知見を掛け合わせ、新たな時代にふさわしいアイドルグループを創出してまいります。

スターティングメンバーには、「めるぷち」でセンターを務め、卒業後も同世代から人気を集める瀬乃真帆子、「めるぷち」現役メンバーの西野日菜乃に加え、フジテレビで放送されていた「オールナイトフジコ」に番組レギュラーとして出演し、番組が手掛けるユニット 「フジコーズ」の中心メンバーであった沖玲萌、さらにVAZ所属の注目新人・高橋美羽、鈴宮ゆつきの計5名が決定しています。

そして今回のオーディションを通じて、彼女たちと共にデビューする最大5名のメンバーを選出し、フレッシュかつ多彩な個性を持つ新生アイドルグループとしてデビューいたします。

【公式SNS】

YouTube ：@vaz.tp_audition（https://www.youtube.com/@vaz.tp_audition）

TikTok ：@vaz.tp_audition（https://www.tiktok.com/@vaz.tp_audition）

Instagram：@vaz.twinpianet_audition（https://www.instagram.com/vaz.twinpianet_audition/）

X ：@vaz_tpaudition（https://x.com/vaz_tpaudition）

■「VAZ×ツインプラネットアイドルプロジェクト」オーディション概要

応募資格：

・12歳～24歳の女性（2025年11月5日時点で24歳以下の方）

・経験不問・特定の芸能事務所に所属していないアマチュアの方

・都内を中心に活動できる方

・二次審査以降の審査にご参加いただける方

応募方法：

公式LINEからのエントリー（詳細は下記サイトでご確認ください）

https://lin.ee/PsDJfae

副賞：

・新アイドルグループへの加入

・VAZ・ツインプラネットと契約

・協力雑誌／メディアへの出演チャンス

オーディションスケジュール：

・応募期間：2025年10月5日(日)～2025年11月3日(月・祝)

・一次審査（書類）：10月5日(日)～11月3日(月・祝)

・二次審査（面接）：11月8日(土)・11月9日(日)・11月15日(土)・11月16日(日)

・三次審査（合宿）：11月22日(土)～ 11月24日(月)

・最終審査（面接）：2025年12月

・メンバー決定：2025年12月末

・デビュー予定：2026年1月～2月

注意事項：

・今回のオーディション応募による審査費用は、一切発生しません。

・審査会場への移動など審査過程における会場への交通費は各自のご負担となります。

・未成年の方は必ず保護者の同意を得た上でエントリーをお願いします。

・他薦エントリーでのご応募の際、推薦者は必ずエントリーをされる前にご本人（候補者）の同意を得た上でご応募をお願いします。

・選考の過程で収録・撮影された肖像等を本オーディションに関連するテレビ、雑誌やWEB等各種メディアで使用する場合がありますのであらかじめご了承ください。

・X／Instagram／TikTok／YoutubeなどのSNSで、合否や審査に関するいかなる投稿も固く禁じます。

■「VAZ×ツインプラネットアイドルプロジェクト」決定スターティングメンバー

瀬乃真帆子（VAZ所属）

13歳でめるぷちに加入し「第1回めるぷち選抜決定戦2023」で総合1位に。めるぷち卒業後も10代から支持を集める番組に数多く出演。TikTokで魅せるアイドルダンスでバズ連発し、“アイドルデビュー待望論”が巻き起こるほど注目を集めている。

生年月日：2007年9月18日（18歳）

出身地 ： 静岡県

身 長 ：153cm

特 技 ：チアダンス、マット運動、ピアノ、歌、絵を描くこと

趣 味 ：ファッション、映画／ドラマ鑑賞、スイーツ

TikTok ：@mahoko_918（https://www.tiktok.com/@mahoko_918）

Instagram：@mahoko.0918（https://www.instagram.com/mahoko.0918）

X ：@makkonn0918（https://x.com/makkonn0918）

西野日菜乃（VAZ所属）

幼少期から芸能活動をし「中一ミスコン2021」で初代準グランプリに。14歳でめるぷちに加入し、以来めるぷちの中心メンバーとして同世代から多くの支持を得ている。キュートなルックスと天真爛漫なキャラクターが魅力。

生年月日：2008年6月23日（17歳）

出身地 ：大阪府

身 長 ：154cm

特 技 ：口笛、書道（八段）、アイドルダンス、ヘアアレンジ

趣 味 ：ポエム、ウクレレ、アニメ鑑賞

TikTok ：@hi_na_no__（https://www.tiktok.com/@hi_na_no__）

Instagram：@_hina_n_o_08（https://www.instagram.com/_hina_n_o_08）

X ：@Hinano78112871（https://x.com/Hinano78112871）

沖玲萌（VAZ所属）

フジテレビで放送されていた「オールナイトフジコ」の番組レギュラーとして出演し、番組が手掛けるユニット「フジコーズ」の中心メンバーとして2025年3月まで活躍。抜群の透明感と愛らしい笑顔をもちつつ、時折見せる凛とした大人っぽさを併せ持つ。

生年月日：2003年4月29日（22歳）

出身地 ：神奈川県

身 長 ：152cm

特 技 ：バレエ、動物に好かれること

TikTok ：@remoni_oki（https://www.tiktok.com/@remoni_oki）

Instagram：@remoni_oki（https://www.instagram.com/remoni_oki）

X ：@ remoni_oki（https://x.com/remoni_oki）

高橋美羽（VAZ所属）

愛らしいルックスが魅力の美少女。独学でピアノやギターを弾けるようになる等、音楽センスが光る。

生年月日：2007年12月2日（17歳）

出身地 ：東京都

血液型 ：B型

身 長 ：160cm

特 技 ：ピアノ（独学で9年）、ギター（独学でアコギ3年）

趣 味 ：カラオケ（歌うこと）

TikTok ：@takahashi___miu（https://www.tiktok.com/@takahashi___miu）

Instagram：@takahashi___miu（https://www.instagram.com/takahashi___miu）

X ：@takahashi__miu（https://x.com/takahashi___miu）

鈴宮ゆつき（VAZ所属）

アニメやロリータ好きで、ほんわかとした見た目と話し方が魅力の癒し系。新体操歴12年という意外な一面も。

生年月日：2008年2月27日（17歳）

出身地 ：静岡県

血液型 ：O型

身 長 ：150cm

特 技 ：辛いもの食べる

趣 味 ：アニメ漫画鑑賞

TikTok ：@tsukiiii_rrrr（https://www.tiktok.com/@tsukiiii_rrrr）

Instagram：@tsukiiii_rrrr（https://www.instagram.com/tsukiiii_rrrr）

X ：@tsukiiii_rrrr（https://x.com/tsukiiii_rrrr）

■「VAZ×ツインプラネットアイドルプロジェクト」主要スタッフ

プロデューサー：岡田康平（株式会社VAZ コンテンツビジネスDiv. ゼネラルマネージャー）

10代向けメディア「めるぷち」をはじめとする複数のプロジェクトをプロデュース。YouTube急上昇ランキング1位を記録した「めるぷち選抜決定戦」や、TikTokで10億回再生を突破した星乃夢奈の楽曲「男の子のために可愛いわけじゃない！」など、数々のヒットコンテンツを手掛ける。

コンポーザー：早川博隆（株式会社Rebrast 代表取締役）

AKB48や乃木坂46など多くのヒット曲を手掛け、現在ではCUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」他でバズりを連発。時代の空気を掴む楽曲センスとプロデュース力で、現在もヒットシーンの第一線を走り続けている。

■株式会社VAZについて

“オドロキ”と“共感”を創り出し、次世代スターを育てるマーケティングカンパニー。「ティーンのカリスマ」的存在でSNS総フォロワー530万人を誇る”さくら”、YouTube登録者96万人超の”おさき”をはじめ、Z世代・α世代から熱烈な支持を集めるインフルエンサー／タレントが多数所属。さらに、女子小中高生から圧倒的な認知を持つ「めるぷち」や「MelTV」、国内No.1横型ショートドラマチャンネル「CUL DRAMA」等自社メディアを展開。YouTubeやSNSを軸にしたコンテンツプロデュース力を強みに、次世代を担うスターを発掘し続けている。

■株式会社TWIN PLANETについて

Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開する“IPプロダクション”。

アーティストプロダクション事業として、“鈴木奈々”・“村重杏奈”・“⽮吹奈子”・“杉浦太陽”・“ミチ”・“ぺえ”・“須田亜香里”・“新しい学校のリーダーズ”（共同マネジメント）・HoneyWorksサウンドプロデュースアイドルグループ“高嶺のなでしこ”など、タレントからモデル・俳優・アーティストまでオールジャンルで活躍する人材のマネジメントを行うほか、「たべっ子どうぶつ」や「⼑剣乱舞」のIPを活かしたイベント・店舗の企画や運営、プロダクトプロデュース、プロモーション・メディア展開まで、様々な形でサービスを実施。