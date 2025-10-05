藍月なくる全国流通ソロシングル第２弾のリリースが決定！

グリーエンターテインメント株式会社

リアルとバーチャルを行き来する一二三所属の人気シンガー・藍月なくるの全国流通ソロシングル第2弾を、2025年12月24日(水)にリリースすることが決定いたしました。

本作は、両A面シングルとしてテイストのまったく異なる2曲「Poisson Poison」と「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」を収録。

初回生産分の限定封入特典は「藍月なくるファンイーティング2026」のチケット最速優先応募シリアルコードです。

▼楽曲紹介

■「Poisson Poison」

「ポワソン・ポワゾン」略して：ポワポワ。作詞・作編曲は、グシミヤギヒデユキが担当。ダークな世界観で紡がれる「藍月なくるファンイーティング2026」の表題曲。

■「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」

略して：すだちそば。作詞・作編曲は、Akkiが担当。キュートで爽やかな“すだち蕎麦”への愛を込めたラブソング。

▼初回生産分限定封入特典はこちら

■「藍月なくるファンイーティング2026」チケット最速優先応募シリアルコード

※2026年3月28日(土)東京公演、または2026年4月4日(土)大阪公演のいずれかに応募可能です。

※上記特典の対象商品は数に限りがございます。お早めにお買い求めください。

※上記特典の対象商品および特典は、予定数量に達し次第終了となります。

▼店舗別早期予約特典はこちら

■アニメイト(通販含む)： 複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド （全2種より1種お渡し。絵柄はお選びいただけません）

■Amazon.co.jp：メガジャケ（絵柄：「Poisson Poison」ジャケ写）

■ゲーマーズ：MFコースター（2種からランダムで1枚配布）

■ソフマップ・アニメガ：アクリルコースター（76ｍｍ／「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」ジャケ写使用）

■楽天ブックス：アクリルキーホルダー （サイズ：5cm／２種ジャケ写デザイン）

▼CDリリース情報

リリース日：2025年12月24日（水）

タイトル：藍月なくる「Poisson Poison／すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」

予約開始日時：2025年10月5日（日）20:00

品番：GECL-00014

価格：\1,980（税込）

【CD収録内容】

1.Poisson Poison（作詞・作曲・編曲：グシミヤギヒデユキ）

2.すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ（作詞・作曲・編曲：Akki）

3.Poisson Poison -instrumental-

4.すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ -instrumental-

(C)Hifumi,inc.

(C) GREE Entertainment, Inc.

