藍月なくる全国流通ソロシングル第２弾のリリースが決定！
リアルとバーチャルを行き来する一二三所属の人気シンガー・藍月なくるの全国流通ソロシングル第2弾を、2025年12月24日(水)にリリースすることが決定いたしました。
本作は、両A面シングルとしてテイストのまったく異なる2曲「Poisson Poison」と「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」を収録。
初回生産分の限定封入特典は「藍月なくるファンイーティング2026」のチケット最速優先応募シリアルコードです。
▼楽曲紹介
■「Poisson Poison」
「ポワソン・ポワゾン」略して：ポワポワ。作詞・作編曲は、グシミヤギヒデユキが担当。ダークな世界観で紡がれる「藍月なくるファンイーティング2026」の表題曲。
■「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」
略して：すだちそば。作詞・作編曲は、Akkiが担当。キュートで爽やかな“すだち蕎麦”への愛を込めたラブソング。
▼初回生産分限定封入特典はこちら
■「藍月なくるファンイーティング2026」チケット最速優先応募シリアルコード
※2026年3月28日(土)東京公演、または2026年4月4日(土)大阪公演のいずれかに応募可能です。
※上記特典の対象商品は数に限りがございます。お早めにお買い求めください。
※上記特典の対象商品および特典は、予定数量に達し次第終了となります。
▼店舗別早期予約特典はこちら
■アニメイト(通販含む)： 複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド （全2種より1種お渡し。絵柄はお選びいただけません）
■Amazon.co.jp：メガジャケ（絵柄：「Poisson Poison」ジャケ写）
■ゲーマーズ：MFコースター（2種からランダムで1枚配布）
■ソフマップ・アニメガ：アクリルコースター（76ｍｍ／「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」ジャケ写使用）
■楽天ブックス：アクリルキーホルダー （サイズ：5cm／２種ジャケ写デザイン）
▼CDリリース情報
リリース日：2025年12月24日（水）
タイトル：藍月なくる「Poisson Poison／すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」
予約開始日時：2025年10月5日（日）20:00
品番：GECL-00014
価格：\1,980（税込）
【CD収録内容】
1.Poisson Poison（作詞・作曲・編曲：グシミヤギヒデユキ）
2.すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ（作詞・作曲・編曲：Akki）
3.Poisson Poison -instrumental-
4.すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ -instrumental-
(C)Hifumi,inc.
(C) GREE Entertainment, Inc.
■本件に関するお問い合わせ先
グリーエンターテインメント株式会社 広報担当
東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー
E-mail：ent-music-md-help@gree.net
URL：https://gree-entertainment.com/