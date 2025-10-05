HoneyWorksサウンドプロデュース“可憐なアイボリー”メジャー2ndシングル「消えない」2026年1月発売決定！さらに4周年楽曲「愛の国と星のダンス」先行配信情報も解禁！

株式会社TWIN PLANET

クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める、アイドルグループ・可憐なアイボリーが、10月5日(日)にSpotify O-WESTで4周年を記念したワンマンライブを開催し、メジャー2ndシングル「消えない」を2026年1月14日(水)に発売することを発表いたしました。

また、同公演にて、メジャー2ndシングルに収録される新曲「愛の国と星のダンス」を初披露し、10月6日(月)にTikTok先行配信およびPre-add/Pre-saveキャンペーンを開始することも発表。10月15日(火)には、各音楽配信サービスにて先行配信を開始いたします。

新曲「愛の国と星のダンス」は、可憐なアイボリーの結成4周年を記念して書き下ろされ、ミュージカルのようにきらめく、壮大で華やかな世界観が特徴。4年間の歩みの中で数多くの試練と喜びを乗り越えてきた軌跡を胸に、約束を重ね未来へ進み続ける想いを歌い、グループの希望と新章を象徴する一曲となっています。

さらに、10月19日(日)より開催する全国ライブは、タイトルを「可憐なアイボリー 2ndSGリリース記念全国ライブ ～消えない～」と掲げ、愛知を皮切りに全国9箇所にてライブを行ってまいります。

■可憐なアイボリー リーダー 永尾梨央 コメント

たくさんの方が支えてくださっているおかげで、可憐なアイボリーは4周年を迎えることができました。

オーディションの頃から今日まで、出会ってくださった全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです。

メジャー2ndシングルの発売と、それを記念した全国ライブの開催も決定して、未来の素敵な予定が決まっていくのが本当に嬉しいです。

既に出会ってくださっている方はもちろん、これから出会ってくださる方にも幸せをお届けできるように、5年目も精一杯頑張ります！

■可憐なアイボリー リリース情報

●メジャー2ndシングル「消えない」2026年1月14日(水)リリース

・【スペシャル盤】

CRCP-10492 \3,300（税込）

・【初回限定盤A】

CRCP-10493 \2,750（税込）

・【初回限定盤B】

CRCP-10494 \2,750（税込）

・【カレアイ盤】

CRCP-10495 \1,300（税込）

※収録内容は後日発表いたします

●メジャー2ndシングル「消えない」収録曲「愛の国と星のダンス」10月15日(水)先行配信開始

配信サイト一覧：https://lnk.to/pre_ainokunitohoshinodance

※10月6日(月)TikTok先行配信開始：https://www.tiktok.com/music/-7553331650450507777

■「愛の国と星のダンス」Pre-add/Pre-saveキャンペーン 詳細情報

キャンペーン対象期間内に、可憐なアイボリー「愛の国と星のダンス」をApple Musicの “Pre-add”、Spotifyの “Pre-save”にて事前登録いただいた方全員に、オリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

＜Pre-add/Pre-save（視聴予約）はこちらから＞

https://lnk.to/pre_ainokunitohoshinodance

登録対象期間：10月14日(火)23:59まで

＜キャンペーン応募はこちらから＞

https://form.run/@cr-kareai-aihoshi

応募締め切り：10月15日(水)23:59まで

■可憐なアイボリー ライブ・イベント情報

●「可憐なアイボリー 2ndSGリリース記念全国ライブ ～消えない～」

・10月19日(日) 愛知・ THE BOTTOM LINE

・10月25日(土) 香川・festhalle

・11月2日(日) 広島・ BLUELIVE HIROSHIMA

・11月9日(日) 青森・BLACKBOX

・11月16日(日) 福岡・DRUM Be-1

・11月29日(土) 静岡・SOUND SHOWER ark 清水

・12月6日(土) 長野・ NAGANO CLUB JUNK BOX

・12月13日(土) 東京・Veats Shibuya

・12月20日(土) 千葉・柏PALOOZA

詳細情報：https://karennaivory.jp/event/karennaivory_zenkokulive2025/

●メジャー2ndシングル リリースイベント

・10月18日(土) 13:00 愛知・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 屋上イベントスペース

・10月26日(日) 13:00 香川・TAKAMATSU ORNE 北館4階屋上広場『ORNE PARK』

・11月3日(月・祝) 13:00 広島・広島駅南口地下広場

・11月8日(土) 15:00 青森・ショッピングタウン・サンロード青森サンホール

・11月15日(土) 14:00 福岡・キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ

・11月30日(日) 14:00 静岡・プレ葉ウォーク浜北 西C出入口前（ドラムゲート前）

・12月7日(日) 14:00 長野・イオンスタイル上田 2F イベント広場（タワーレコード前）

●『可憐なアイボリー メジャー2ndシングル「消えない」発売記念オンラインサイン会』

・10月20日(月) 19:00～ 出演：永尾梨央・一ノ瀬直緒・河合ここゆ・小田桐ななさ

・10月30日(木) 19:00～ 出演：寺本理絵・柴咲あかり・橘美空・高澤百合愛

・10月31日(金) 19:00～ 出演：福田ひなた・土屋玲実・西原悠桜・波左間美晴

and more…

■可憐なアイボリー プロフィール

世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」とツインプラネットの合同企画オーディション『TIF de Debut 2021 by TWIN PLANET』において、応募総数3,167名の中から選ばれたメンバー8名と、2024年6月より開催した可憐なアイボリーにとって初となる新メンバーオーディションで選ばれたメンバー4名、計12名からなる女性アイドルグループ。

関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めている。「金曜日のおはよう」や「ファンサ」など、HoneyWorksの数々の人気楽曲を公式カバーしているほか、オリジナル曲も多数リリースし、YouTube総再生回数は3,000万回を超える。

オリジナル曲の1つである「推し変なんて許さない！」は、TikTok公式発表による「HOT SONGS IN JAPAN」にも選出（2022年8月29日付）。有名アイドルやインフルエンサーを含め2.4万件を超える楽曲使用動画が投稿されている。

2025年1月29日にメジャーデビューアルバム「白じゃいられない」にて日本クラウンよりメジャーデビュー。ツインプラネット所属。

グループ名は、「ゾウのように仲間思いで優しく強く、気高いアイドルになってほしい」という願いから、姿・形が可愛らしく守ってやりたくなるような気持ちを起こさせる「可憐」とゾウの象徴である「象牙（アイボリー）」を組み合わせてつけられた。また、子供と大人の間、思春期の曖昧な心の色のイメージ“アイボリー色”という意味もある。

※2025年9月現在

・オフィシャルホームページ ：https://karennaivory.jp/

・オフィシャルX ：https://x.com/karennaivory

・オフィシャルYouTube ：http://youtube.com/@karennaivory

・オフィシャルTikTok ：https://www.tiktok.com/@karennaivory_official

・オフィシャルInstagram ：https://www.instagram.com/karennaivory_official/

・日本クラウン ：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory