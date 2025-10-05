バラエティ番組と共同開発！／ＴＢＳテレビ『坂上＆指原のつぶれない店』×大丸・松坂屋　本田大助　監修おせち ～2025年10月5日(日) より、ご予約承り開始～

株式会社 大丸松坂屋百貨店(C)TBS

大丸松坂屋百貨店は、10月5日(日)よる7時より放送されたTBS系「坂上＆指原のつぶれない店」での番組内企画として、札幌駐在の北海道物産展名物バイヤー 本田 大助との共同開発により誕生した、ＴＢＳテレビ『坂上＆指原のつぶれない店』×大丸・松坂屋 本田大助 監修おせちを、大丸松坂屋オンラインストアでは、10月5日(日)21時からご注文承りを開始いたしました。また、10月6日(月)から大丸松坂屋百貨店の14店舗にてご注文承りを開始いたします※。

※店舗により承り期間が一部異なります

※なお、受注数上限に達した際は、店頭にてご注文承りは致しません

番組ゆかりの人気店の品々が、華やかな料理に大変身

本田バイヤーと番組のコラボは、松坂屋上野店で以前に開催された『坂上＆指原のつぶれない店』の催事が大きなきっかけ。個性豊かなお店や名品、それを支える人々との出会いを通じて、本田バイヤーも何か作りたいという情熱が芽生え、おせちづくりへと結実しました。ご好評いただいた昨年に続き、第2弾の今回は番組とのコラボ色をさらに強く打ち出したほか、松村沙友理さんとの夢のコラボメニューも登場するなど、おいしさ、華やかさ、面白さがグレードアップ！ 全国の美味を集めただけでなく、お店や生産者の方々と本田バイヤーが試行錯誤を重ねて作りあげた“オンリーワン”おせちです。

■松村沙友理さんとの夢のコラボメニュー

さゆりんご考案 特製ソースで楽しむ夢のコラボメニューが登場！

松村 沙友理

タレント、ファッションモデル

「乃木坂46」の1期生として活動し、卒業後はタレントや女優、モデルとして活躍。YouTubeチャンネルも開設し美味しく食べる姿が大人気。愛称「さゆりんご」として多くの人に親しまれている。

北海道『大金ハム』乳酸菌発酵ポークのロースカスラー・『松村沙友理』監修 玉ねぎと塩だれのソース添え北海道『大金ハム』乳酸菌発酵ポークのローストポーク・『松村沙友理』監修 ハニーマスタードソース添え埼玉県『マミーマート』美味し肩ロース焼豚・『松村沙友理』監修 ハニーマスタードソース添え

■ＴＢＳテレビ『坂上＆指原のつぶれない店』×大丸・松坂屋 本田大助 監修おせち について

壱の重

あの名物も食べられる！全国厳選のウマいものおせち

弍の重

もう食べられないと思ってた！レジェンドおせち

参の重

ここでしか出会えないセット！夢のスイーツおせち

与の重

年越しのお供！ゲソ天そばおせち

■商品概要

商品名 ＴＢＳテレビ『坂上＆指原のつぶれない店』×大丸・松坂屋 本田大助 監修おせち

販売価格 税込 35,900円（送料込み）

販売期間 2025年10月5日（日）21時～12月17日(水)10時

販売について 1. ＴＢＳテレビ『坂上＆指原のつぶれない店』×大丸・松坂屋 本田大助 監修おせち特設サイト（https://dmdepart.jp/hondaosechi/）※1

2. 大丸松坂屋百貨店の14店舗

大丸梅田店‧大丸京都店‧大丸神戸店‧大丸東京店‧大丸札幌店‧大丸須磨店

大丸芦屋店‧大丸下関店‧博多大丸‧高知大丸

松坂屋名古屋店‧松坂屋上野店‧松坂屋静岡店‧松坂屋高槻店

店頭販売期間※2 10月6日(月)～12月17日(水)

※1 数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

※2 なお、受注数上限に達した際は、店頭にてご注文承りは致しません。

■TBSテレビ「坂上＆指原のつぶれない店」

(C)TBS

日曜よる７時より放送しているTBS系のバラエティ番組。

誰もが一度は思ったことがあるはずの”なぜあのお店はつぶれないのか？“という疑問や、なぜ儲かっているのか分からない”あの店””あの人“の謎を解き明かす。知られざるお金ミステリー、その驚愕の真相に迫る！