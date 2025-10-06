未来をつくるプロフェッショナル人材へ。WorkX、ビジョンへの想いを込めたブランディングムービーを公開

株式会社WorkX

株式会社WorkX（東京都渋谷区、代表取締役：東野智晴、以下「WorkX」）は、ビジョン・バリューに込めた私たちの意志と挑戦を、一本の物語として描き出すブランディングムービーを公開しました。

■ブランディングムービーのご紹介

WorkXに集う、社員一人ひとりの未来への挑戦を描いています

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PcKjDtz_gU0 ]

WorkX本社オフィスのエントランスでもご覧いただけますので、ぜひお越しください。

ムービー内でも言及しておりますが、WorkXは日本の経済成長が停滞していることに課題意識を持っています。

その要因のひとつが人材流動性の低さだと考えており、その解決策として、プロフェッショナルを集め、増やし、躍動させることで、個々のプロジェクトの成功から企業成長、また、日本の生産性向上を図っています。

その変革をどのように行うのか、ムービーに凝縮しておりますので、ぜひご覧ください。

■ブランディングムービー制作の背景

WorkXは『プロフェッショナル・エコノミーへの変革』をビジョンに掲げ、企業課題を解決するための新しい形のプロフェッショナル人材調達を実現するサービスを提供しています。

この度のブランディングムービーは、WorkXの現メンバーを含め日本の成長を牽引するプロフェッショナル人材の方々に向けたメッセージとして制作されました。

全てのステークホルダーの皆様、そして未来の仲間となる方々に、私たちの想いが伝わることを願っております。

■株式会社WorkXについて

フリーランスコンサルタントと企業のマッチングプラットフォームである「ProConnect」と、自社のコンサルタントとフリーランスの専門性を掛け合わせた新たなDX/AIコンサルティングサービス「LeanX」の2つのサービスシリーズを展開しています。

ありとあらゆるプロフェッショナル人材を集め、企業の課題解決を促進することで、イノベーションを加速させ、日本の労働市場の生産性向上を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社WorkX

代表者：東野智晴

設立 ：2018年10月

所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

事業 ：案件紹介サービス「ProConnectシリーズ」の開発・運用、コンサルティングサービス「LeanX」シリーズの提供

URL ：https://work-x.com

＜ProConnectシリーズ＞

「ハイクラスフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム」

ProConnect：https://pro-connect.jp

ProConnect Engineer：https://engineer.pro-connect.jp

ProConnect Ticket：https://pro-connect.jp/ticket

＜LeanXシリーズ＞

「DX/AIコンサルティング」

LeanX：https://work-x.com/services/lean-x

LeanDataX：https://work-x.com/services/lean-data-x