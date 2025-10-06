グループ全体でCO2フリーを推進、エクセル群馬事業所が再エネ100％に

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長兼CEO 竹内 在 以下、当社）のグループ会社であるエクセル株式会社（代表取締役社長 高橋 直輝 以下、エクセル）は、国内生産工場である群馬事業所（群馬県桐生市）において、2025年10月より使用電力を100%実質再生可能エネルギー電力（CO2フリー）に切り替えいたしました。（供給元：スマートエコエナジー株式会社）

当社グループは、気候変動対応を重点課題と位置づけ、事業領域に即したリスクと機会を分析しつつ、グループ各社の強みを活かした脱炭素への取り組みを推進しています。すでに、当社グループ会社である三井屋工場では2025年1月に100%実質再生可能エネルギー電力（CO2フリー）への全面切り替えを完了しており、今回の群馬事業所での実現により、グループ全体での環境負荷低減を一層加速させます。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/7318/tdnet/2550149/00.pdf

■エクセルの主な成果

・ 群馬事業所の年間使用電力量 約646万kWh をすべて実質再生可能エネルギーに切り替え

・ 年間 2,731tのCO2排出削減効果（杉の木約26万本が1年間に吸収する量に相当）（注１）

・ これにより、政府が掲げる「2030年までに国内拠点のCO2排出量50％削減」という目標に対し、90％削減を見込める水準に到達

当社グループは引き続き、再生可能エネルギーの導入や生産工程の改善を通じ、事業成長と環境負荷低減を両立させ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

参考：

注１）林野庁「森林はどのくらいの量の二酸化炭素を吸収しているの？

(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html)

■会社概要

セレンディップ・ホールディングス株式会社

本 社 愛知県名古屋市中区錦一丁目５番 11 号

設 立 2006年8月

代表者 代表取締役社長兼CEO 竹内 在

URL https://www.serendip-c.com/

事業内容 経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

エクセル株式会社

事業所 東京都中央区京橋2丁目10番2号 ぬ利彦ビル7階

設 立 1970年4月

代表者 代表取締役社長 高橋 直輝

URL https://www.3d-excell.com/jp/

事業内容 自動車関連部品の開発、製造、及び販売