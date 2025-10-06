グループ全体でCO2フリーを推進、エクセル群馬事業所が再エネ100％に

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長兼CEO　竹内 在 以下、当社）のグループ会社であるエクセル株式会社（代表取締役社長 高橋 直輝 以下、エクセル）は、国内生産工場である群馬事業所（群馬県桐生市）において、2025年10月より使用電力を100%実質再生可能エネルギー電力（CO2フリー）に切り替えいたしました。（供給元：スマートエコエナジー株式会社）



当社グループは、気候変動対応を重点課題と位置づけ、事業領域に即したリスクと機会を分析しつつ、グループ各社の強みを活かした脱炭素への取り組みを推進しています。すでに、当社グループ会社である三井屋工場では2025年1月に100%実質再生可能エネルギー電力（CO2フリー）への全面切り替えを完了しており、今回の群馬事業所での実現により、グループ全体での環境負荷低減を一層加速させます。



https://ssl4.eir-parts.net/doc/7318/tdnet/2550149/00.pdf



■エクセルの主な成果


・ 群馬事業所の年間使用電力量 約646万kWh をすべて実質再生可能エネルギーに切り替え


・ 年間 2,731tのCO2排出削減効果（杉の木約26万本が1年間に吸収する量に相当）（注１）


・ これにより、政府が掲げる「2030年までに国内拠点のCO2排出量50％削減」という目標に対し、90％削減を見込める水準に到達







当社グループは引き続き、再生可能エネルギーの導入や生産工程の改善を通じ、事業成長と環境負荷低減を両立させ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



参考：


注１）林野庁「森林はどのくらいの量の二酸化炭素を吸収しているの？


(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html)



■会社概要



セレンディップ・ホールディングス株式会社


本　社　　愛知県名古屋市中区錦一丁目５番 11 号


設　立　　2006年8月


代表者　　代表取締役社長兼CEO　竹内　在


URL　　　https://www.serendip-c.com/


事業内容　経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング





エクセル株式会社


事業所　　東京都中央区京橋2丁目10番2号　ぬ利彦ビル7階


設　立　　1970年4月


代表者　　代表取締役社長　高橋 直輝


URL　　　https://www.3d-excell.com/jp/


事業内容　自動車関連部品の開発、製造、及び販売