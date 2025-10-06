株式会社シスメトンが鹿児島市中心部にシステム開発拠点を新設！鹿児島市と立地協定を締結！

鹿児島市

■株式会社シスメトンとの立地協定式

日 時 令和７年１０月３日（金）１４時００分～１４時２０分

場 所 鹿児島市役所応接室

出 席 者 企 業 … 荒武 真也 株式会社シスメトン 代表取締役

鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長

立 会 人 … 木村 仁士 鹿児島県商工労働水産部 次長

（写真）立地協定式の様子

■株式会社シスメトンの概要

株式会社シスメトンは、平成２８年４月に設立されて以来、ITソリューションを中心に事業を展開しており、ソフトウェア開発、保守、運用を行うほか、大手機器メーカーのサプライチェーンマネジメントや大手金融機関の決済システムの開発を行うなど、大手企業の基幹システムの開発に携わっています。

また、企業の基本理念は「社会貢献」であり、地域や社会団体への寄付等も定期的に行っています。

今回の新たな事業所の開設は、優れたIT人材の採用育成を通じ、荒武代表の生まれ故郷である鹿児島で事業拡大をしていきたいという思いから、拠点を設けるものです。今後、鹿児島市内におけるICT産業の活性化及び雇用の創出に大きく貢献するものと期待されます。

■新設する「株式会社シスメトン 鹿児島事業所」の概要

(1) 所在地：鹿児島市武1丁目2-10 ＪＲ鹿児島中央ビル5F

(2) 事業所面積：9.47平方メートル （2.87坪）

(3) 操業開始：令和7年10月6日

(4) 従業員数(計画)：従業員数10人（うち新規雇用者数10人）※5年目

(5) 事業内容：システムエンジニアリングサービス、IT コンサルティングサービス 等

■関連ＵＲＬ

https://cisumeton.com/

鹿児島市は、情報通信業関連、事務処理センター・コールセンター、デザイン・コンテンツ制作業、製造業などで進出する企業を全力で支援します！！

