アーバンリサーチのサーキュラーエコノミーを推進するプラットフォーム「commpost」より、ブランドのシグネチャーアイテム「MULTIPURPOSE BAG（マルチパーポスバッグ）」がリニューアル発売

株式会社アーバンリサーチ

株式会社アーバンリサーチは、サーキュラーエコノミーを推進するプラットフォーム「commpost（コンポスト）」より、ブランド立ち上げ時よりご好評いただいている「MULTIPURPOSE BAG（マルチパーポスバッグ）」をデザイン変更し、10月3日(金)に発売いたします。

さまざまなライフスタイルに対応する収納ボックスとして、「ステーショナリー収納」・「キッチン周りの収納」・「キャンプ道具収納」・「ゴミ箱」・「植栽の鉢カバー」など、多用途な使い方ができるコンセプトはそのままに、お客様からのフィードバックを元に、より使いやすく、より洗練されたデザインへと進化を遂げました。

▼主なリニューアルポイント

今回のリニューアルでは、以下の4つの点が大きく変更されました。

1. 舟形へのデザイン変更

従来までの立方体から、口元をすぼめた舟形へと変更しました。これにより、自然と口が閉じるため、中身にホコリなどが入りにくく、生活感も隠せるようになりました。

2. ミニマルな印象のディテール

外側についていたピスネームを裏側に縫い付けることで、よりシンプルでミニマルな外観に。口元は生地の折り返し

部分を1重に変更。縫製をいれることで綺麗な生地端の処理を実現しています。

3. 使いやすさを追求したサイズ感

SとMのサイズ感はそのままに、それぞれ

のサイズをより使いやすく、さまざまな用途にフィットするように調整しました。

4. 高さ調整が可能に

生地の折り返し部分を長く取り、仕様を変更。折り返し部分の幅を変えることができ、用途に応じてボックスの高さ調整ができるようになりました。

LINE UP

MULTIPURPOSE BAG S T2

品番：CCA3-4HS009

価格：\2,420 (税込)

カラー：Natural / Brown / Dark

MULTIPURPOSE BAG M T2

品番：CCA3-4HS010

価格：\2,750 (税込)

カラー：Natural / Brown / Dark

【発売日】

2025年10月1日(水)

【取り扱い店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)(※)

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)(※)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?service=item&tab=01000000&brand=6752&bf_brand=6752&seq=1&_ga=2.197585702.828244130.1759707189-255974843.1759305057) (※※)

※ 展開店舗は予告なく変更になる場合がございます。詳細はお近くの店舗までお問合せください。

※※ 2025年10月3日(金) 12:00より販売開始。

※※ システムの都合上、商品の公開時間が多少遅れる場合がございます。

ABOUT commpost

共有、共同、常識、良識を意味する「common (sense)」と郵便・提示する・標柱を意味する「post」を組み合わせた造語。（≠ 堆肥のコンポスト）

ファッションの分野から、これからの地球環境や人のはたらき方・暮らし方に対して、新しい常識を示していきたい。そんな想いから誕生した、サーキュラーエコノミーを推進するプラットフォームです。

commpostでは…

異業種との協働を通じて、企業の廃棄物や未利用資源の再生・循環を促進し、廃棄のない社会の実現を目指します。

また、柔軟で公平な雇用環境の提供や、人々の心が満たされる取り組みなど、多様な人々が共に成長できる環境作りに努めます。

> その他 詳細はこちら(https://www.urban-research.co.jp/special/commpost/)

> Instagram @ ur_commpost(https://www.instagram.com/ur_commpost/)

■回収について

現在、世界中で廃棄衣料が問題になっています。その課題に対して、株式会社アーバンリサーチはファッションにかかわる企業として、衣類循環の取り組みを進めています。回収された商品は、環境負荷がより低くなるよう分別を行い、資源として活用いたします。

【回収窓口】

回収対象品、及び回収店舗についてはこちら(https://www.urban-research.co.jp/special/clothes-recycle/)。