つけ置き洗いの悩みを解決！大容量16L『折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO』が新発売！

株式会社伊勢藤

株式会社伊勢藤は、好評発売中の「折りたためるつけ置き洗いバケツ」シリーズに、大容量16Lタイプを新発売いたします。

今回の新商品『折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO』は、従来品よりも容量を大きくしつつ、水抜き栓付きで持ち運び時の負担を軽減。さらに洗面台に収まり、かがまずに、つけ置き洗いができます。

※洗面台のタイプによっては、収まらない場合もございます。

【つけ置き洗いの悩みを解決】

詳細動画は、こちら :https://www.youtube.com/watch?v=Af8Nrkfp1UE【折りたためるつけ置き洗いバケツNEO】サイズ：(約)W46.7×D33.4×H20.7cm 【折りたためるつけ置き洗いバケツ】 サイズ：(約)W36.6×D24.6×H16cm

子どもの上履きや運動靴をつけ置きしていると、浮いてしまってなかなか汚れが落ちない…そんな経験はありませんか？ このバケツなら付属の洗濯板を“落し蓋”として使えるので、靴全体をしっかりと水に沈められます。”浮いてイライラ”のお悩みを解決し、家事のストレスを減らせます。

落し蓋（洗濯板）は4段階に高さ調節が可能。大きさや厚みに合わせて高さを変えられるので、スニーカーや上履きのように高さがある物から、薄手の衣類まで幅広く対応します。

意匠・特許取得済み

カラー：ホワイト【しつこい汚れは、洗濯板で】

本来の役割である洗濯板としても、しっかり活躍します。靴下の泥汚れや食べこぼしのシミ、運動着、ユニフォームなど、、、

水や洗剤を使いながらゴシゴシと手軽に洗えるので、日常的に汚れやすい衣類のお手入れに最適。

つけ置き洗いだけでは落ちにくい汚れも手早く洗えて便利です。

【つけ置きが洗面所で完結】

子どもの上履きや毎日の洗濯物をつけ置きしたいのに、お風呂場ではかがむのがつらく、足元が濡れて不便、、

そんな悩みに寄り添って生まれた商品なので、洗面台にすっきり収まり、立ったままラクに作業ができます。腰の負担を減らしながら、きちんと汚れを落とせる、忙しい毎日にうれしい便利アイテムです。

【泥だらけのユニフォーム】

洗濯機でシワになりやすい、シャツやパンツ洗いに

泥だらけになったユニフォームをそのまま洗濯機に入れると、砂や泥が内部に溜まり、故障や排水詰まりの原因になることがあります。さらに、他の衣類に泥が移ってしまい、余計に洗濯の手間が増えることも。そんな時は、まずこの商品でつけ置きの予洗いをして、泥をしっかり落とすのがおすすめです。洗濯機を長く大切に使えるだけでなく、衣類も清潔に仕上がり、安心して本洗いに回せます。

【洗濯板の上で乾かす】

カラー：グレー

このバケツには“乾かす工夫”もついています。洗濯板には穴が開いているので、洗った靴や衣類をそのまま置くだけで自然に水切りができます。落ちた水は下に溜まるので、ベランダや床が濡れる心配もありません。つけ置きから乾かす工程まで一つで完結できるから、片付けの手間も減ります。

【洗濯にも掃除にも】

カラー：ホワイト

本体は27センチの靴が収まるサイズで、大きめのスニーカーや上履きも無理なく入ります。靴のまとめ洗いはもちろん、汚れてあまり触りたくない換気扇の羽も、そのまま入れてつけ置き洗いができるサイズとなっています。洗濯にも掃除にも使えるちょうど良いサイズ感で、家事の幅を広げてくれる便利な一台です。

【備え付きのフタは保温効果にも】

靴のサイズ：27cm目安使用シーン：換気扇

つけ置きの際に一番重要なのは、「ぬるま湯でつけ置きすること」です。長時間つけ置きしていくと、温度は冷めていきます。しかし、この商品は、フタをすることによって温度をキープすることができ、汚れが落ちやすい温度で長時間つけ置きすることを可能にします。

【日常を支える小さな工夫が盛りだくさん】

温度キープが可能

16Lもの大容量になると、ぬるま湯を入れたまま持ち上げるのは容易ではありません。女性や高齢者はなおさらです。そこで、持ち運びが楽になるように水抜き栓を付けました。また、折りたたむことが可能で、使わないときはコンパクトに収納可能。さらに、吊り下げフックが付いているので置き場にも困りません。

【カラーバリエーション】

持ち運びが容易になる水抜き栓付き使用後はたたんで収納吊り下げ可能

カラーは、家庭に馴染みやすいホワイトとグレーの二色になります。

【製品情報】

カラー：ホワイトカラー：グレー

商品名：

折りたためる つけ置き洗いバケツNEO

商品サイズ：

折りたたみ時：(約)W46.7×D33.4×H8.2cm

組み立て時 ：(約)W46.7×D33.4×H20.7cm

耐熱・耐冷 ： -20℃/100℃

生産国 ： 日本製

【会社概要】

社名：株式会社 伊勢藤

所在地：〒577-0016

大阪府東大阪市長田西4丁目2番31号

代表取締役：伊藤 剛

設立：昭和44年7月15日

事業内容：プラスチック家庭用品 企画・開発および製造卸・販売

TEL：06-4307-5405 FAX：06-4307-5416

ホームページ：http://www.isetou.com/

Eメール：isetou@gold.ocn.ne.jp