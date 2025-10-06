ロイヤルスマイルに毎日、癒やされます！　30センチ四方の大判サイズで写真をしっかりと堪能できる『微笑みのプリンセス 佳子さまカレンダー2026』（壁かけタイプ）が、主婦と生活社から10月6日に発売。

秋篠宮家の次女・佳子さまの魅力的な写真を大判サイズで楽しめる！ とっておきの瞬間をたっぷり収めた2026年1月～12月の壁かけカレンダー

株式会社主婦と生活社上記画像はカレンダーの表紙。（10月6日発売／天地寸法：30cm、左右寸法：30cm／オールカラー）

魅力的な笑顔やファッションがたびたび注目の的になる、秋篠宮家の次女・佳子内親王殿下。今年6月にはブラジルを公式訪問して国際親善に努めるなど、皇族の一人として活躍されています。そんな佳子さまが国内各地へのお出かけや皇室の伝統行事の際にお見せになる、とっておきの瞬間をたっぷり収めた2026年１月～12月のカレンダーです。

カレンダーは30センチ四方の大判サイズの壁かけタイプ。フォトジェニックな佳子さまのビジュアルは、見ていて幸せな気持ちになるはず。

表紙は30歳のお誕生日に公開されて話題を呼んだ、赤いコート姿で満面の笑みを浮かべるカット。ご誕生から進学、成人、外国公式訪問など佳子さまのこれまでの歩みをまとめた年譜も掲載しています。

【掲載写真】

１月／新年一般参賀

２月／関東東海花の展覧会

３月／なるほど展

４月／園遊会

５月／「ぎふ木遊館」視察

６月／「産経児童出版文化賞」贈賞式

７月／全国高校生の手話によるスピーチコンテスト

８月／国際障がいスカウトキャンプ大会

９月／日本伝統工芸展

10月／国民スポーツ大会

11月／全国都市緑化祭

12月／30歳の誕生日に

1月/新年一般参賀4月/園遊会12月/30歳の誕生日に

【商品概要】

■タイトル：微笑みのプリンセス 佳子さまカレンダー2026

■ページ数：オールカラー24ページ

■価格：1,650円（税込）

■発行元：主婦と生活社

［主婦と生活社HP］https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391166163/