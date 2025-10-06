笑顔にほっこり、心温まる12か月。30センチ四方の大判サイズで写真をしっかりと堪能できる『愛されるプリンセス 愛子さまカレンダー2026』（壁かけタイプ）が、主婦と生活社から10月6日に発売。
株式会社主婦と生活社
上記画像はカレンダーの表紙。（10月6日発売／天地寸法：30cm、左右寸法：30cm／オールカラー）
天皇家の長女、愛子さまのさまざまな表情を大判サイズで楽しめる！ いつも一生懸命な愛子さまの魅力にあふれた2026年1月～12月の壁かけカレンダー
天皇陛下と皇后雅子さまの長女として生まれ、2021年12月に成年皇族となられた愛子さま。いつも絶やさぬ笑顔で皇室を身近に感じさせ、ご公務や行事での真摯な表情は応援せずにはいられません。昨年春に大学を卒業して日本赤十字社に入社するとともにご公務に携わる機会も増加。今年は大阪・関西万博への訪問や沖縄、長崎での戦没者慰霊、能登への被災地訪問もされました。いつも一生懸命な愛子さまの魅力にあふれた2026年１月～12月のカレンダーです。
カレンダーは30センチ四方の大判サイズの壁かけタイプ。愛子さまの笑顔にほっこりせずにはいられません。
表紙は23歳のお誕生日に公開された、柿の木の前でほほ笑む愛らしい一枚。ご誕生、進学、成人など、これまでの歩みをまとめた年譜も掲載しています。
【掲載写真】
1月／「新年祝賀の儀」へ
2月／「旧嵯峨御所大覚寺-百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」展
3月／神武天皇山陵参拝
4月／春の園遊会
5月／大阪・関西万博
6月／戦後80年 戦没者慰霊の沖縄訪問
7月／那須御用邸で
8月／伊豆急下田駅で
9月／天皇皇后両陛下と那須御用邸で
10月／秋の園遊会
11月／19歳のお誕生日に赤坂御用地で愛犬・由莉と
12月／20歳の成年行事
【商品概要】
■タイトル：愛されるプリンセス 愛子さまカレンダー2026
■ページ数：オールカラー24ページ
■価格：1,650円（税込）
■発行元：主婦と生活社
［主婦と生活社HP］https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391166590/