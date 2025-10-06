櫻坂46・山崎天×オードリー・若林の“ドリル人間”ギャグに「チェンソーマンに出てきそう」／ノブコブ・吉村の“ギャグループ”に櫻坂46・武元唯衣が恨み節「一生許さない」｜『しくじり先生』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした"しくじり先生"たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を10月3日（金）夜9時30分より放送いたしました。

■櫻坂46・山崎天×オードリー・若林正恭の“ドリル人間”ギャグに「チェンソーマンに出てきそう」の声

10月3日（金）の放送回では、「櫻坂46はもっともっとバラエティで爪痕を残したい！」という目標を掲げ、アイドルグループ・櫻坂46の井上梨名、大園玲、武元唯衣、山崎天が出演。昨年大きな反響を呼んだ“神経衰ギャグ”に再挑戦し、さらにバラエティ力を磨くことに挑みました。

“神経衰ギャグ”は、芸人の顔と名前を一致させる神経衰弱風のゲームで、正解すると指名した相手が該当芸人のギャグを全力で披露するルール。櫻坂46の4人は、しくじり学園「お笑い研究部」のメンバー、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭、平成ノブシコブシの吉村崇、ハライチの澤部佑、アルコ＆ピースとペアを組み、前回決まった山崎×若林、武元×吉村、井上×澤部、大園×アルコ＆ピースという組み合わせでゲームに挑戦しました。

武元×吉村ペアが引いたカードは、オバマ元大統領のものまねで知られるお笑いコンビ・デンジャラスのノッチ。指名されたのは井上×澤部ペアで、井上は「Yes we can！」「ノゲイラ」「このバカタレが！」とノッチギャグをノンストップで披露。機転を利かせ、打ち合わせとは違うオチで笑いを生んだ井上に、若林は「すごい対応力」「（ネタを）組み立てられる人？」とコメントしました。

続いて、井上×澤部ペアは、芸歴2年目の芸人・谷本どりるのカードを引き当て、山崎×若林ペアを指名。「父親がドリル、母親が人間のドリル人間」という設定で、山崎がテンポよくギャグを放ち、若林が絶妙な一言添えてフォローするなど、見事なコンビネーションを見せた2人に、研究部メンバーからは「相性いいな」「チェンソーマンに出てきそう」と驚きの声が上がりました。

■ノブコブ・吉村の“ギャグループ”に櫻坂46・武元唯衣が恨み節「一生許さない」

「地獄！地獄！地獄！」櫻坂46メンバー4人で元劇団員芸人の衝撃ネタに挑戦！

また、山崎×若林ペアが引き当てたピン芸人・マッスルオペラちゃんのカードで指名されたのは、武元×吉村ペア。武元がオペラを歌いながらマッチョポーズを決めるというネタを披露するも、吉村が「まだいけますね」と手拍子をやめず、何度も繰り返す展開に。ステージ上で何度も「マッスルオペラちゃんです！」と叫ぶ羽目になった武元は、ネタ終了後「一生許さない」と恨み節を吐き、笑いを誘いました。

そして、山崎×若林ペアがラストに引き当てたのは元劇団員で芸歴10年のピン芸人・とんでもあやのカード。「地獄！地獄！地獄！」「地獄の毎日を生きているよ」と絶叫しながら歌うとんでもあやのネタを、「最後に集大成」「成長した姿を見てほしい」という山崎の提案により、櫻坂46メンバー全員で挑戦すること...。果たして、4人は殻を破り、バラエティ力を向上させることができたのか！？本編は、配信後7日間、無料で視聴が可能です。

