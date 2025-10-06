『Windowsの頻繁なアップデートでもレガシーアプリを使い続けるには？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/tomorrow-net-20251022/M1D



■Windows10ついにEOL、頻繁なOS更新で管理者の負担増大

2025年10月、Windows10のサポートがついに終了します。Windows11に移行後も、アップデート頻度が高まり、IT部門はそのたびにアプリケーション検証や環境整備に追われています。限られた人員の中で従業員が使う多様な業務アプリを最新OS上に安定的に提供することは、管理者の大きな負担となりつつあります。





■Windows7/XP上のレガシーアプリをWindows11で利用する課題Windows7やXP時代に開発された業務アプリケーションを、現在も利用している企業は少なくありません。これらのレガシーアプリは業務プロセスに深く組み込まれており、簡単に置き換えることができません。しかし、Windows11上では動作保証がなく、再開発には多大なコストと工数がかかります。その一方で、古いOSを使い続けることは深刻なセキュリティリスクにつながり、移行と資産活用の両立は多くのIT管理者にとって切実な課題となっています。■独自コンテナでアプリを分離・軽量パッケージ化し、OS非依存で安全に配布Windows7やXPのアプリをWindows11でも“そのまま”動かしたい--そんなニーズに応えるのが、 Numecent のCloudpagingです。Cloudpagingはアプリを独自のコンテナに封じ込め、OSから切り離して配布できるため、従来の制約にとらわれずに動作させることができます。さらに、アプリを小さなパッケージとして配布できるため、ネットワークやストレージへの負担を抑えながら高速に展開可能です。従来のVDIやSBCのように「重い・高い・複雑」といった問題もなく、インストール不要ですぐに利用開始できるのも大きな利点です。加えて、AES-256暗号化や利用制御によってセキュリティ面でも安心して運用でき、管理者の負担を大幅に軽減します。本セミナーでは、このCloudpagingのアプリ仮想化技術を、デモや実際の事例を交えて詳しくご紹介します。■こんな方におすすめ- Windows7/XP時代の業務アプリをWindows11移行後も使い続けたい情報システム担当者- VDIやSBCの運用コスト・パフォーマンスに不満を抱えているIT部門リーダー- アプリ配布を効率化しつつ、セキュリティと互換性を両立させたい管理者■主催・共催株式会社トゥモロー・ネットアセンテック株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

