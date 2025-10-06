『【製薬MRおすすめ】医師ごとの専門領域に即した関係構築を支援する生成AIとは？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/comture-20251028/M1D



■営業部門で広がる生成AI活用の期待

営業活動における生成AIの導入は、提案書や顧客対応メールの作成効率を高められることから注目を集めています。製薬業界でもMRを中心に関心が高まっており、情報収集や試験的な活用を進める企業が増えています。しかし、導入の多くは試行段階にとどまり、営業成果や現場での定着には十分につながっていません。





■一般的な営業支援AIでは医師ごとの専門性に対応できないMR営業の本質は「お医者様との信頼関係構築」 にあります。特に、循環器・腫瘍・糖尿病など専門領域ごとにニーズや用語が異なるため、十分に理解しないと適切な提案やコミュニケーションができません。 一般的な営業支援AIのテンプレートではこうした専門性に対応しきれず、効率化は進んでも関係強化につながらないのが実情です。すでに生成AIを導入した企業でも「成果が出ない」「現場に根付かない」という声が多く聞かれます。■AImsBridgeで専門領域ごとの提案を支援し現場定着へ本セミナーでは、生成AIを「単なる効率化ツール」から 「関係構築を支援する実践ツール」 に変える方法をご紹介します。AImsBridgeは、営業業務に特化したテンプレート／プロンプト を備え、医師ごとの専門領域に即した提案書やメールを迅速に生成します。これにより、医師ごとに異なる専門性を短時間でキャッチアップし、より的確なコミュニケーションを実現できます。さらに、Azure基盤のセキュリティに準拠し、クライアント環境内でデータを完結できるため、情報漏洩の懸念なく利用可能です。CRMやSFAとの連携により既存データを活用しながら、営業活動全体の質を高められます。導入は Basicプラン（月額50,000円～） から可能で、低コストかつ学習負担も少なく、短期間での成果実感を支援します。多くの企業が生成AIを「検証で終わらせてしまう」中で、AImsBridgeは実務で成果を出し、現場に定着させることを重視した設計を持っています。本セミナーでは、 **MR営業の事例紹介** や実際の営業シナリオを想定したAIデモンストレーションを通じて、検証を超えて成果へとつなげる具体策をご紹介します。■こんな方におすすめ- 製薬業界のMRとして、医師ごとの専門性に即した提案や会話に課題を感じている方- 生成AIを導入したが、効率化にとどまり成果や関係性強化に直結していない方- 提案書・メール作成を効率化しながら、より的確で質の高い情報提供を目指したい方- 製薬に限らず、顧客ごとに専門性の異なる法人営業に携わっている方■主催・共催コムチュア株式会社株式会社ヒューマン インタラクティブ テクノロジー■協力日本アイ・ビー・エム株式会社株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

