登録者数30万人超YouTuber「厳選クラシックちゃんねる」のnaco初の書籍発売決定。予約受付開始

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年11月19日に、クラシック音楽の解説動画で人気の「厳選クラシックちゃんねる」のnacoによる初の著書『作曲家から知る「教養」としてのクラシック音楽』を刊行します。

大人気YouTube「厳選クラシックちゃんねる」のnacoが、待望の初著書を刊行します。

2025年11月19日発売予定で、現在予約受付中です。

誰もが知っている有名作曲家・バッハやモーツァルト、ベートーヴェン、ショパンから、20世紀以降の作曲家であるショスタコーヴィチやクセナキスまで、42人の大作曲家の生き様や、名曲の裏話を紹介します。

また、紹介している楽曲の一部は、本書に掲載しているQRコードから試聴可能。

（※QRコードがつくのは紙書籍のみです。Kindleなどの電子書籍にはQRコードはつきません。）

ページをめくりながら名曲を聴くことで、これまで何気なく耳にしていた音楽が新たな響きに感じられるはずです。

クラシックを、もっと身近に、もっと楽しく。

知識ゼロからでも安心して手に取れる１冊です。

Amazonと楽天ブックスではそれぞれ、発売日より前に予約してくださった方限定で、書籍の中で紹介しきれなかった内容が読めるPDF特典を配布いたします。

Amazonで予約してくださった方には『ムソルグスキー「展覧会の絵」の裏話』、

楽天ブックスで予約してくださった方には、『ホルストの組曲「惑星」の深い話』のPDFをそれぞれ配布いたします。

※電子特典はAmazon・楽天ブックスから、注文時のメールアドレス宛てにメールで送られてきます。ダウンロードメールの送付は、商品の出荷発送時となります。

※Kindle版には特典がつきません。

※対象期間（発売日以降）を過ぎてご購入の方には特典がつきません。

書誌情報

書名：『作曲家から知る「教養」としてのクラシック音楽』

著者： 厳選クラシックちゃんねる naco

発売：2025年11月19日

定価：2,090円（税込）（1,900円＋税）

頁数：224ページ

ISBN：978-4-04-897888-0

発行：株式会社KADOKAWA

※掲載の書影・紙面は制作中のものです。実際のものとは異なる場合があります。

詳細・予約・ご購入はこちら

（KADOKAWA オフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001162/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4048978888

（楽天ブックス）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18378259/

【厳選クラシックちゃんねる】

https://www.youtube.com/channel/UCKCSbSJtNTo9r-HMEwvIc4w