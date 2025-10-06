「IGNITE YAMAGATA 2025」協賛企業・後援団体が決定！山形最大級のビジネスカンファレンス、開催迫る

Brandnewday株式会社

山形を中心に地方企業のブランディング支援を展開するBrand new day株式会社(山形市 代表取締役 三浦拳)が山形テルサで初開催するビジネスカンファレンス「IGNITE YAMAGATA 2025」において、協賛企業および後援団体が決定したことをお知らせいたします。

初開催となる本イベントに、これだけ多くの企業・団体が想いに賛同し、協賛・後援をいただけることは大きな励みであり、地方から未来を動かす挑戦の証でもあります。

■協賛・後援決定について

「IGNITE YAMAGATA 2025」は、地方から未来を動かす“着火点”として、ブランド構築やクリエイティブ、採用戦略、新規事業創出など、現場で磨かれた実践知を共有するカンファレンスです。

今回多くの企業や団体様にご賛同いただき、以下の後援・スポンサーが決まりました。

＜後援団体＞（順不同）

・山形県

・山形市

・公益財団法人 やまがた産業支援機構

＜スポンサー企業＞（順不同）

◯ゴールドスポンサー

株式会社XLOCAL

＜会社紹介＞

私たち XLOCAL(クロスローカル)は、山形県鶴岡市を拠点とする SHONAI グループの関連会社として 2023 年 4月に創業し、「地方の企業が世界を変える」をミッションに、地方から 100 億円企業を 1,000 社創出する挑戦に取り組んでいます。現在は、地方企業と現役のプロ人材を複業でつなぐサービス「チイキズカン」を運営し、これまでに全国200 社近くの地方企業の成長支援に取り組んできました。

＜メッセージ＞

弊社は地方からチャレンジする企業様を支援しています。

この度IGNITE YAMAGATAが掲げているコンセプトはまさしく、チャレンジする人達の魂に火をつける重要な場になるかと思っておりますし、これからこの山形からチャレンジする文化が生まれていくことを応援しております！！！！

インタラクティブ株式会社

＜会社紹介＞

インタラクティブ株式会社は、沖縄を拠点とするインターネットベンチャー企業で、「地域の可能性を解放する」をパーパスに、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に地域課題の解決と全国展開を進めています。

主力サービスである地域特化型求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」は沖縄、北海道、福岡、熊本、京都、鹿児島、愛媛と全国に広がり、現在11万人を超える会員と、延べ2600社を超える企業にご利用頂いております。

＜メッセージ＞

IGNITEの開催、誠におめでとうございます！

「山形から火種をつくる。」という三浦さんの熱い想いに共感いたしました。

当社は沖縄から挑戦している会社です。

ご縁があり当社の主力事業である地域特化型求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」を山形でも展開することにいたしました。

山形で挑戦している皆様にとって少しでもお役に立てればと思っています。

地方からでも挑戦できる、成功できるということを共に証明していきましょう！

◯シルバースポンサー

株式会社クリエイト礼文

＜会社紹介＞

株式会社クリエイト礼文は、山形を拠点に住宅建築、不動産、地域創生、飲食・宿泊事業などを多角的に展開する「まちづくりカンパニー」です。累計3,500棟超の実績を誇る「ユニテハウス」を中心に、QOLを高める住まいの提案に加え、Park-PFIや空き家対策など地方創生事業にも注力しています。経済産業省から地域未来牽引企業に選定され、暮らしと地域の発展に貢献する企業です。

＜メッセージ＞

株式会社クリエイト礼文は、『IGNITE YAMAGATA 2025』の理念に深く共感し、スポンサーとして地域の挑戦を応援いたします。山形から未来を創る着火点となり、起業家やクリエイター、経営者の熱意が「気づき」と「希望」を広げることを期待しています。採用やブランディング、新規事業や事業継承といった多彩なテーマが議論され、地方発の挑戦が全国に広がることを願っています。

株式会社ジョイン

＜会社紹介＞

株式会社ジョインは、「人と人、人と企業をつなぐ」を理念に掲げ、イベント企画・運営やプロデュース事業を通じて、多様な場面での出会いや感動を創出しています。社員一人ひとりの想いを大切にし、企業や地域社会の活性化に貢献。お客様に寄り添った提案力と実行力で、心に残る価値ある時間を提供し続けることを使命としています。

＜メッセージ＞

私たちは家族や企業の節目など、様々なイベントをプロデュースし、

想いをカタチにして強い絆を育むお手伝いをしています。

当日は交流の輪をさらに広げ、学びや気づきを共有しながら、

未来へと繋がるかけがえのないひとときを共に創り上げていきましょう！

井上公認会計士事務所

＜会社紹介＞

私たちのビジョンは「1000社の中小企業を元気にしたい」こと。そのために、主役である皆様にとっての「世界一のNo.2」でありたいと考えています。私たち井上公認会計士事務所は、山形の挑戦者に一番近い場所で、会計・税務の専門知識を活かし、創業から経営改善、事業承継まで、皆様の情熱を成功へと繋ぐ伴走者です。

＜メッセージ＞

「山形から挑戦の火を灯す」イベント、IGNITEの開催を心よりお祝い申し上げます。皆様の情熱が交差し、山形の未来を照らす新たな連携が生まれる素晴らしい一日となることを願っています。私たち井上公認会計士事務所も、皆様の挑戦に寄り添うパートナーとして、地域の挑戦を全力で応援します！

The Breakthrough Company GO

＜会社紹介＞

社会のあらゆる変化と挑戦にコミットすることをミッションに掲げ、2017年に発足。クリエイティビティを軸に、企業の新規事業開発から、革新的なプロモーションまでを全般的にサポート。理想論としてのアイディアを語るのではなく、実際にビジネスの変化・成長を実現させるクリエイティブソリューションファーム。

＜メッセージ＞

いつだって革命は辺境から起きる。山形には水と山と、そして熱源がある。ここに集まる人々だ。常識は覆されるのを待っている。行くぜ、山形。

株式会社デジタルゴリラ

＜会社紹介＞

「日本人がウホっと働ける社会をつくる」をミッションに掲げ、生成AIを中心とした最新テクノロジーの導入支援・業務改善コンサルティング・マーケティング支援を展開。

社内では生成AI活用で1,700時間/月の業務削減を実現し、企業が“創造的な仕事に集中できる環境”を提供しています。

＜メッセージ＞

IGNITE YAMAGATA 2025は、地方だからこそ出会える人・視点・可能性が交わる貴重な場になると期待しています。地域の特性を活かした挑戦や協働が新たな価値を生み、山形から東北未来を照らす原動力となることを願っています。

合同会社DESIGN STUDIO K

＜会社紹介＞

私たちはユーザー行動を起点に体験と成果をつなぐデザイン会社です。代表の北村を中心に8名のメンバーでブランディング、UI/UXデザイン、Web開発を手掛けています。国際的なWebデザインアワードを5つ受賞、200以上のプロジェクト実績があり、中小企業から上場企業・官公庁まで幅広く対応。「デザインとテクノロジーで新しい前例をつくる」をミッションに、世界と戦えるデザイン会社を目指しています。

＜メッセージ＞

山形でこれほどの規模、これほどのゲストを迎えてビジネスカンファレンスを開催できることは、まさに奇跡に近い。地方創生では、いかに地方にスポットライトを当てるかが論点となりがちだが、IGNITE YAMAGATAは自らが灯火となることで、未来を創造する場として輝きを放つのだろう。この奇跡的な出来事が、やがて山形が地方起業家の学びの拠点となることを必然へと変えていく。そんな未来の萌芽を、私も目撃したい。

CRAFH合同会社

＜会社紹介＞

CRAFH合同会社は「地域と世界を結び、共創とイノベーションで笑顔を広げる」を掲げ、山形を拠点にデジタル領域の販促マーケティングで企業の挑戦を支援しています。Web広告・SNS・SEO・AI活用を統合的に設計し、成果に直結する戦略と施策を実行。大手企業からスタートアップまで幅広く伴走し、地方から全国、そして世界へと価値を広げていきます。

＜メッセージ＞

山形が一番アツくなる日がやってきます！IGNITE YAMAGATA 2025は、新しい出会いと挑戦が次々と“着火”し、連鎖する場所になるはず。CRAFHはデジタルマーケティングを通じて数多くの挑戦を支援してきましたが、今回スポンサーとしてこの熱量に関われることを嬉しく思います。ここで生まれる出会いや共創が、地域に新しいうねりを起こし、未来のイノベーションへとつながると信じています。会場でたくさんの仲間とつながれることを今から楽しみにしています！

古窯グループ

＜会社紹介＞

山形県を拠点とした宿泊事業を中心に、飲食・スイーツ事業、道の駅運営事業(29年開業予定)など多角化展開するホスピタリティ企業。「一旅の記憶を、一生の感動に。」をミッションに、お客様の感動を創造するおもてなしを追求している。また、人材輩出企業として経営・観光人材を育て、県内の地域課題を自立継続できる事業で解決しながら地域社会の発展に貢献することを目指している。

＜メッセージ＞

この度、古窯グループは「IGNITE YAMAGATA 2025」に協賛できることを大変光栄に思います。地域に根ざした企業として、本イベントが山形の活性化、ひいては社会を動かす大きなうねりに繋がることを願っています。挑戦者たちが、互いに刺激を受け、新たな「気づき」や「希望の連鎖」を生み出す--そんな熱量を共に創り、次世代へとつなぐ一歩を後押しします。10月9日、皆様にお会いできることを楽しみにしています！

◯ブロンズスポンサー

ヤマケングループ

＜会社紹介＞

衣食住の「住」ならヤマケンに聞け！ヤマケンがなんとかする！

私たちヤマケングループは、(株)ヤマケン・山建工業(株)・山建設備(株)・(株)ヤマケンマシナリーの力を結集し、山形の快適で安全な街・職場・家づくりを支えてきました。ここ山形テルサの内装・タイル/防水の補修工事、山形駅西口エリアの歩道舗装工事などヤマケングループが関わった案件数は県内トップクラス。 これからも「山形の住、山形の未来に貢献」し続けられるよう、挑戦を続けます。

グリーンメタル株式会社

＜会社紹介＞

＜不可能を切削する＞

製造業の現場には「これは無理だ」と諦めたくなる図面が数多くあります。グリーンメタルはその“不可能”に挑み続けてきました。難しい素材や形状をアイデアと技術で切削加工し量産する会社です。他社が断る仕事でも私たちは「NO」とは言いません。図面が難しいほど心躍るのがグリーンメタルです。もはや削るのは金属ではありません。常識や限界すらも切削し新しい可能性を形にします。

肉そば・鳥中華 ざぶん

＜会社紹介＞

山形県唯一。肉そばと鳥中華の専門店『肉そば・鳥中華ざぶん』。親鶏の旨みと鶏油のコク。鶏と鰹の合わせ出汁が効いたスープと太めの田舎そばが特徴の「肉そば」と、少し甘めな和風醤油味のスープがやみつきになる「鳥中華」どちらも熱烈なリピーターに愛されてます。個性あふれるキャストと蕎麦屋らしからぬ店内内装も人気の一つで、女性が一人でも気軽に入店しやすく、小さなお子様からご年配の方まで幅広く支持される接客に重点を置いています。

株式会社とみひろ

＜会社紹介＞

とみひろは、1578年(安土桃山)に山形で創業した呉服商です。養蚕から染め織り、販売、和裁まで一貫して手掛ける国内唯一の着物SPA企業として、着物や振袖事業を展開しています。「人の縁、地の縁、時の縁、育縁、殖縁」の五つの縁を理念に、着物の枠に捉われず、写真スタジオ、ウエディング、カフェ、更には宿泊施設「NIPPONIA 白鷹 源内邸」を含む地域創生事業へと積極的に挑戦しています。日本文化振興と地域社会の明るい未来に貢献しています。

～Energy to Synergy～ 山形酸素株式会社

＜会社紹介＞

～Energy to Synergy～

弊社は、山形県内陸を中心に家庭・産業・医療まで安全安心なエネルギー供給を事業の軸に、ガスを通じて山形に新たな価値を創造すべく、「主役は自分。」をコンセプトに社員1人ひとりが挑戦する会社です。

ガスでさくらんぼの鮮度を保持し、山形のさくらんぼを距離や季節を超え世界に届けるプロジェクトの他、東北初となる、次世代クリーンエネルギー「水素ガス」調理機器の社会実装と普及を目指すプロジェクトを推進しています。

ネクスキャット株式会社

＜会社紹介＞

ネクスキャット（株）は、山形市出身の代表が経営するデザイン・エージェンシーです。本社は東京ですが、日本全国はもちろんアメリカ、イタリア、タイ、ベトナムなど世界中に社員が住むフルリモート企業です。もちろん、山形在住の社員も。2020年に創業して早くも社員は120名、売上20億円を超え、まさに山形に着火する火種！？「社員より社員らしいフルスタックデザイナー｜Desinare」を提供しています。

山里菜（有）ZAO BREWERY

＜会社紹介＞

ZAO BREWERYは「ビールを、蔵王を冒険しよう。Re-Discover」をコンセプトに、山形蔵王に根差し蔵王の自然や地域の食材を活かしたビールづくりを行っているクラフトビール醸造場です。

「思い出と感動を蔵王から、ワクワクと笑顔を世界へ」を使命に掲げ、乾杯が生み出す笑顔と新しい発見を、ここ山形蔵王からお届けしています。

ホクシア株式会社

＜会社紹介＞

山形から首都圏、東北のマンションオーダー家具を手掛ける。業界内で非常に珍しい設計、製造、施工を一貫して担う垂直統合モデルを構築し、都内を始めとした多くの物件で採用。伝統的な業種でありながら平均年齢30歳と若く、海外出身者も多く活躍している。創業63年。

出羽桜酒造株式会社 DEWAZAKURA SAKE BREWERY CO.,LTD

＜会社紹介＞

出羽桜酒造は1892年創業の酒蔵です。創業以来、手造りを大切に日本酒を醸し続けてまいりました。1980年には「桜花吟醸酒」を発売し、吟醸ブームを牽引。国内外のコンクールで数々の賞を受賞し、IWCサケ部門では日本酒蔵で唯一2度の「チャンピオン・サケ」を獲得しました。輸出にも早くから取り組み、英国王室御用達のワイン商にも採用された最初の酒蔵です。これからも地元から世界へ、日本酒の魅力を発信してまいります。

株式会社テレビユー山形

＜会社紹介＞

1989年に開局したTBS系列の民間放送局です。主な自社制作番組は「Nスタやまがた」「どすコイやまがた」「どよーびぽんち」などで、毎年10月には県高校駅伝の生中継も行っています。またYouTubeでのニュースやオリジナルコンテンツの配信、ライブ配信などにも力を入れていて、チャンネル登録者数は東北の民放でトップクラスです。キャッチコピーは「きになっちゃう。」皆さんが気になるコンテンツを届けます！

株式会社TUYエンタープライズ

＜会社紹介＞

TUYエンタープライズは2020年に創業し、テレビユー山形が運営する「TUY次世代住宅

展示場シマカラ」の広告、イベント、運営業務を中心にスタートしました。近年はメディアプロモーションや、デジタルマーケティングを積極的に活用し、住宅展示場以外にも一般企業への企画提案やイベント受注などのサービスを行っています。また、今年から観光関連のWEBサイト『温泉ぱらだいす山形』の運営を開始するなど総合プロモーション企業として業務を拡大しています。

株式会社荘内銀行

＜会社紹介＞

当行は、地域経済を支える事業者さまのご支援や、観光、再生可能エネルギー等の地域創生施策を強力にサポートすることにより、産業振興や地域の活性化に積極的に取り組み、地域やお客さまとともに成長する銀行を目指しております。

フィデアグループ経営理念「一人ひとりの情熱と知恵と挑戦で、東北を幸せと希望の産地にします。」のもと、地域金融機関の使命である地域の持続的な成長・発展のために貢献してまいります。

株式会社メコム

＜会社紹介＞

Imagine DX～すべての企業にAIを～

山形が直面する人口減少、市場変化という経営課題。

AI、DXを実装し企業の課題可決を伴奏支援する会社です。

■開催概要

・日程：2025年10月9日（木）

・時間：12時開場／13:00～17:30（17:30～19:00 懇親会）

・会場：山形テルサ（山形市双葉町1丁目2－3／山形駅徒歩3分）

・対象：経営者・会社員・学生

・参加費：参加費：大人6,000円／学生2,000円（懇親会費込み）

・申込：https://ignite-yamagata2025.peatix.com/view

■主催者コメント

Brand new day株式会社

代表取締役 三浦 拳

初開催にもかかわらず、これだけ多くの企業・団体の皆さまに賛同いただけたこと、本当にありがたく思います。山形には確かな技術や企業基盤がありますが、その可能性を引き出す“火種”が足りていない。IGNITE YAMAGATAは、その着火点になります。地方だからこそできる挑戦を、皆さまと一緒に証明していきたいと思います。

■主催

Brand new day株式会社（ブランニューデイ）

代表取締役：三浦拳／安部誠司

所在地：山形県山形市香澄町2-3-31

事業内容：ブランド戦略コンサルティング、クリエイティブ制作、AIソリューション、映像制作、マーケティング、アイドル・タレント事業