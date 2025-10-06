家庭で外国語環境を実現する【Talker Star】Makuakeで達成率1421%突破！

株式会社MIRAITalker Starは、家庭で子どもが自然に英語を学べる首掛け型デバイスとして、クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」にて、目標金額を大幅に上回る、達成率1421%を突破しました。残り12日となり、特別リターンを手に入れる最後のチャンスが迫っています。「Talker Star」商品ページ：https://www.makuake.com/project/mirai-talkerstar/

■Talker Starの革新性と理念

家庭での自然な語学体験をサポートする新デバイス「Talker Star」を発表しました。

従来の翻訳機や学習ツールから進化し、日常生活で自然に使える次世代デバイスとして、子どもたちの語学学習をより身近で無理なくサポートします。

Talker Starは、「家庭で簡単に外国語環境を作る」という理念のもと、親が外国語を話せなくても、子どもが日常生活の中で自然に外国語に触れられる学習体験を提供します。これにより、言語学習の時間不足や学習のハードルを補い、無理なく英語や多言語に親しむことが可能です。

首にかけるだけでリアルタイム翻訳が可能なため、家事や遊びの合間でも使用でき、子どもが自然に外国語を聞き、話す環境を形成できます。さらに、138言語に対応しており、世界中の言語への興味を広げるきっかけにもなります。

Talker Starは、家庭での英語・外国語学習をより身近で自然なものにし、子どもたちの「聞く力」「話す力」を育む新しい学習体験を提供します。

日常生活の中で気軽に使える日常生活の中で気軽に使える親子で一緒に楽しめる読書タイム目に負担なし、子どもひとりでも安心して使える

■特徴

- 母国語を抑え、外国語のみを自然に学習

- 首にかけるだけで両手自由、家事や遊びながら使用可能

- 画面を見ずに、自然な会話で学習

- 英語以外にも138言語に対応、多言語学習のきっかけに

- 1日30分で無理なく家庭に英語環境を習慣化

- 聞く力・話す力に着目、子どもが実際に話せる力を育成

■メディア注目製品

【テレビ放送とメディア紹介】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qG72b_esN9s ]

１.9月25日～30日にテレビで紹介

２.40社以上の媒体で転載

メディア露出により、家庭での英語学習の重要性やTalker Starの魅力が広く認知され、さらに支援が広がっています。

10月9日【ヨドバシカメラ展示】

＜展示店舗情報＞

展示期間：10月9日（木）～11月12日（水）

１. 大阪

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1

２. 東京

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1

8月16日【インテックス大阪 関西教育展出展】

2025年8月、大阪で開催された関西教育の展示会に出展いたしました。

本展示会では、当社の最新語学学習デバイス Talker Star を直接教育関係者や保護者の皆さまにご紹介し、多くのご関心をいただきました。

10月3日

【makuake最先端技術を感じるガジェット】

Makuake最新ガジェット特集 にて

「最先端技術を感じるガジェット」として紹介していただきました。

■【アップデート追加機能】

今回のシステムアップデートにより、Talker Starは手動モードでの双方向翻訳機能を新たに搭載しました。

システムアップデートにより、家庭学習から商業店舗まで活用範囲が拡大。子どもだけでなく大人や訪日客への対応にも役立つ多機能デバイスへ進化しました。

双方向翻訳機能を搭載

手動モードでは、リピートボタンを押しながら話すことで、リアルタイムに翻訳が可能です。

これにより、外国の方との会話もスムーズに行え、家庭や教育現場、旅行などさまざまなシーンで活用できます。

■ユーザーの声・体験

麻世さまより

以前は英語を話さなかったのに、自然な会話の中で英語が出るようになり、家庭がスクールのように。

アフロパパさまより

英語の会話を笑顔で楽しむ姿を見て、この製品の価値を強く感じました。

ママスペさまより

これまで英語環境づくりに悩んでいましたが、TalkerStarで解決。本当に感謝しています。

応援コメントより

英語の声かけは限界がありましたが、この製品で手間なく自然な会話が続けられそうです。

■Makuakeプロジェクトページ

プロジェクト終了まで残り12日。特別リターンが手に入る最後の機会をお見逃しなく！！https://www.makuake.com/project/mirai-talkerstar/(https://www.makuake.com/project/mirai-talkerstar/)

※プロジェクトは2025年8月18日～2025年10月18日22時まで実施

■会社概要

企業名 ：株式会社MIRAI

所在地 ：〒451-0045 大阪府大阪市北区西天満3-5-18 第三新興ビル503

TEL ：06-6809-1318

E-mail（サポート）: support@mirai-jcb.com

E-mail（業務提携・協力）：yoyo@mirai-jcb.email

営業時間 ：平日 10:00～17:00



本社HP ：https://mirai-led.com/(https://mirai-led.com/)

TalkerStarHP ：https://www.mirai-talkerstar.com/

Makuake掲載ページ：https://www.makuake.com/project/mirai-talkerstar/(https://www.makuake.com/project/mirai-talkerstar/)

Instagram：https://www.instagram.com/talker_star_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@talkerstar1

youtobe：https://www.youtube.com/@yoyokyo-p1s