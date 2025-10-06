こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌大学が10月21～23日まで「ワンコイン朝食会 ～みんなで朝食キャンペーン～」を開催 ― 日本ハム株式会社とのコラボメニューを1食100円で提供
札幌大学（札幌市豊平区／学長：大森義之）は10月21日（火）～23日（木）の3日間、「ワンコイン朝食会 ～みんなで朝食キャンペーン～」を開催。同大のすべての学生を対象としており、先着100名までが日本ハム株式会社とコラボしたバランスの良い朝食を1食100円で食べることができる。事前申し込み制（定員になり次第締め切り）。
この企画は、札幌市が市民の朝食習慣化を図ることを目的に進めている企画「さっぽろウェルネス★朝ごはんプロジェクト」に賛同して開催されるもの。日本ハム株式会社の協力によりシャウエッセン®（ウインナー）が提供され、札幌大学学生生協が「バランスの良い朝ごはん」をテーマとしたコラボメニューを提供する。概要は下記の通り。
◆「ワンコイン朝食会 ～みんなで朝食キャンペーン～」概要
【期 間】 10月21日（火）～23日（木） ※3日間限定
【時 間】 各日 8:00～9:00
【場 所】 Linden Hall（WEST） 1階 「カモール」
【対 象】 札幌大学に通学している全ての学生（定員100名）※先着順、事前申し込み制
【参加条件】 3日間通して参加できること
【提供価格】 1食100円（3日間：計300円）
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学 スポーツセンター（学務部 学生課）
TEL：011-852-9177
