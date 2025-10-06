こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
聖徳大学創立35周年･聖徳大学短期大学部創立60周年記念聖徳大学収蔵名品展｢利根山光人先生 －メキシコと聖徳学園と－｣を開催中
聖徳大学（千葉県松戸市／学長：川並弘純）では､聖徳大学創立35周年･聖徳大学短期大学部創立60周年を記念して､本学 所蔵の利根山光人氏の作品などを展示公開しています。
メキシコに魅了され､色彩あふれる情熱的な作品で｢太陽の画家｣と呼ばれた利根山光人氏は今年で没後31年を迎えます。生前､聖徳学園では教鞭をとる傍ら､幼稚園から大学までの校舎の壁画や､大学の講堂にある緞帳などにも数多くの作品を残しました。
今回の展覧会では､メキシコをテーマに､マヤ遺跡で採掘した拓本『心臓を喰うジャガー』(本学展覧会では初公開)や､『鷹』『フィエスタ』『雨神』などの絵画､聖徳学園とのゆかりの品など､13点を展示。利根山氏のメキシコ愛や､聖徳学園との関わりにも触れられる内容になっています。
■聖徳大学収蔵名品展｢利根山光人先生 -メキシコと聖徳学園と-｣(概要)
【会 期】令和7年9月5日(金)～10月25日(土)
【時 間】9:00～17:00
(休館:日曜日･祝日と学事日程による休業日)
【会 場】聖徳大学8号館1階 利根山光人記念ギャラリー
※JR常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5分
(公共交通機関をご利用ください)
【観覧料】無料
◆聖徳博物館HP
https://www.seitoku.jp/lib/newhp/seitokumuseum/index-museum.html
■利根山光人（1921‐1994）受賞暦
・1972年 メキシコ政府よりアギラ・アステカ・エンコミエンダ章受章
・1973年 紺綬褒章受章
・1981年 第6回吉田五十八賞（建築美術部門）受賞
・1987年 メキシコ政府より最高文化勲章アギラ・アステカ・プラーカ章受章
※なお､利根山氏が東京都世田谷区に長年在住していたことから､世田谷美術館では大回顧展｢自然の魂 利根山光人の旅 -異文化にみた畏敬と創造｣を9月13日(土)～11月9日(日)まで開催中。本学所蔵の作品を多数展示しています。
▼本展に関する問い合わせ先
聖徳大学･聖徳大学短期大学部 図書館事務室
〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550
TEL：047-365-1111（大代表）
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/