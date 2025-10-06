こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
聖徳大学創立35周年･聖徳大学短期大学部創立60周年記念聖徳大学収蔵名品展｢イギリスの子どもの本｣を開催中
聖徳大学（千葉県松戸市／学長 川並弘純）では、「本物に触れることで心の豊かさを育む」という「本物教育」の理念のもと、国内外の古典籍、絵画、工芸品などを収集・展示してきました。
今回の名品展では、「保育の聖徳®」が誇る、イギリス児童文学の三大コレクションを一挙公開します。
○『不思議の国のアリス』コーナー
『不思議の国のアリス』他の初版本や『地下の国のアリス』の復刻本、ルイス・キャロルが考案した切手ケース（初公開）などを展示。さらに､『ガリバー旅行記』『ロビンソン・クルーソー漂流記』の初版本も並ぶ。
○絵本作家『ケイト・グリーナウェイ』 コーナー
下積み時代の挿絵やポストカード､大ヒット作『窓の下で』､最高傑作『ハメルンの笛吹き』の初版本､晩年に描いた水彩画などを紹介。
○『ピーターラビットTM』コーナー
シリーズ第4作までの初版本､自筆の素描画など､作者ビアトリクス･ポターTMの世界観を堪能できる内容。
◆聖徳大学収蔵名品展｢イギリスの子どもの本｣(概要)
【会 期】令和7年9月10日(水)～12月6日(土)
【時 間】9:00～17:00
(休館:日曜日･祝日と学事日程による休業日)
【会 場】聖徳博物館
※JR常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5分
(公共交通機関をご利用ください)
【観覧料】無料
◆聖徳博物館HP
https://www.seitoku.jp/lib/newhp/seitokumuseum/index-museum.html
▼本展に関する問い合わせ先
聖徳大学･聖徳大学短期大学部 図書館事務室
〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550
TEL：047-365-1111（大代表）
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
