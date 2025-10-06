【MOTHER】UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店にてPOP UP STORE開催！限定ノベルティを先着プレゼント

株式会社リトルリーグ

ロサンゼルス発のデニムブランド「MOTHER」は、2025年10月10日(金)～10月19日(日)の期間、UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店にてPOP UP STOREを開催いたします。

MOTHERは2010年、豊富なデニム経験を持つLela BeckerとTim Kaedingによって設立されました。自由奔放なスピリット、肌になじむ柔らかな素材、そして身体のラインを美しく見せる計算されたシルエットで、多くのデニムラバーから支持されています。

今回のPOP UP STOREでは、通常ラインナップに加え、新作デニムや人気モデルを豊富に取り揃え、MOTHERの世界観を体感いただける特別な機会です。

さらに、期間中にお買い上げいただいたお客様には先着順で限定トートバッグをプレゼントいたします。

2025年10月10日(金)～10月19日(日)

UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6丁目10-3 六本木ヒルズ ウェストウォーク 2-3F

11:00～20:00

050-8893-4218

<ノベルティ：トートバッグ>

お買い上げ先着20名様に、「もう、うんざりだ。」と英語でぼやく猫がプリントされたトートバッグをプレゼント！



バースデーケーキを前にぼーっとする猫の表情が、日常の小さなため息を代弁するMOTHERらしい、皮肉と愛らしさがミックスされたデザインです。

※なくなり次第、終了となります。

MOTHER HISTORY



MOTHERは、デニム業界で豊富なセールス経験を持つLela Becker/リラ・ベッカーと90年代後半にGAPの1969jeansのデザインを任され数々のヒットデニムを生み出してきたデザイナーのTim Kaeding/ティム・カーディングによって2010年に始動したLA発のデニムブランド。ストレッチの効いた柔らかくて肌馴染みの良い素材感やクセになる履き心地、ボタンやステッチなど細部にまでこだわったデザインやヒップや脚など身体のラインが綺麗に見えるように計算されたシルエットに定評があり、デビューからわずか1ヶ月足らずで世界中の多くのデニムラバーから愛され支持されてきました。ブランドネームのMOTHERには、あらゆるジーンズのマザー(母)という意味が込められています。二人の専門知識とデザイン美学を組み合わせて生まれたMOTHERは、3軸から構成されています。