りんくうアウトレット ギネス世界記録(TM)達成！開業25周年記念イベントで縁ある「最大のチャールストンダンスレッスン」成功 TAKAHIRO氏と296名の挑戦で「ダンスの街・大阪」から世界へ

りんくうプレミアム・アウトレット（所在地：大阪府泉佐野市 運営：三菱地所・サイモン株式会社）は、2025年10月5日（日）に開催した開業25周年記念イベント「りんくう25周年ギネス世界記録(TM)チャレンジプロジェクト」において、ギネス世界記録(TM)「最大のチャールストンダンスレッスン」（チャールストンダンスのレッスンを同時に受けた最多人数）の達成に成功しました。

当日は、大阪に縁の深い世界的ダンサー・演出家であるTAKAHIRO（上野隆博）氏を講師に迎え、チャールストンダンスのレッスンを実施。「ダンスの街・大阪」にふさわしく、全国大会出場経験のある大阪府立柴島高等学校ダンス部や近隣ダンススクールに通う方々、ダンス未経験の親子など、ダンス歴や老若男女を問わず、目標である250名を超える296名が一堂に会しました。

当日は、イベントが始まると徐々に天気が崩れ出し、時折激しい土砂降りに。そんな中でも、参加者は30分以上のレッスンを受けた後、3分以上にわたり一斉にチャールストンダンスを踊ることで、見事ギネス世界記録(TM)を達成しました。イベント内では「教えて！TAKAHIROさん質問コーナー」も実施し、参加者から募集したダンスのお悩みや自身のダンス経験に関する質問に、TAKAHIROさんならではの軽快なトークで答える場面などが見受けられ、来場者は大雨の中でも笑顔でギネス世界記録(TM)達成の喜びを分かち合いながらイベントを楽しみました。

【実施概要】

■名称：りんくう25周年ギネス世界記録(TM)チャレンジプロジェクト

■日時：2025年10月5日（日）11:00～13:00

■会場：りんくうプレミアム・アウトレット シーサイドエリア P4駐車場 特設会場

■総参加者数：296名

■挑戦内容：「最大のチャールストンダンスレッスン」（Largest Charleston dance lesson）

【りんくうプレミアム・アウトレットがチャレンジする理由】

イベント冒頭では、りんくうプレミアム・アウトレット 平岡支配人がステージに登壇。2000年に施設が開業してから25年経ち、今回プレミアム・アウトレットとして初めてギネス世界記録にチャレンジする背景や想いを「りんくうプレミアム・アウトレットがアメリカ サウスカロライナ州にある港町”チャールストン”の街並みをイメージして造られたことにちなみ、まさにチャールストンを発祥とするチャールストンダンスをこの場所でやろう！と社員たちがアイディアを出し合ってチャレンジ内容を決定しました。地域のお客様に支えられて、ここ泉佐野の地で25周年を迎えるにあたり、私達大阪人、関西人ならではの元気なパワーで、りんくうから大阪を盛り上げ、これから先の25年に向けて新しいチャレンジをしていく1日にしましょう」と意気込みました。

【TAKAHIROさん登場！】

続いてステージ上に、国内外で圧倒的な実績を誇る世界的ダンサー・演出家TAKAHIRO（上野隆博）さんが登場。TAKAHIROさんは2013年に大阪芸術大学 舞台芸術学科の立ち上げに関わり、現在も客員教授を務めるなど、ダンスを通じた教育・文化発信にも力を注いでおり、大阪に縁が深い方です。また、りんくうプレミアム・アウトレット25周年のテーマ「One and Only」にもぴったりなTAKAHIROさんが「ここにいる全員で、ギネス世界記録保持者になりましょう、りんくうプレミアム・アウトレットから達成しましょう～！」と元気よく登場すると参加者からの大きな拍手に包まれました。

TAKAHIROさんは過去に自身が達成したギネス世界記録「20mのムーンウォークで最速（The fastest 20 m moonwalk）」の保持者でもあるため、参加者の目の前で実際に少しだけムーンウォークも披露。また、意気込みとして「雨は降ってるけど、みんなの表情が明るい！ギネスがどんどん近づいてきたぞー！とにかく、今を楽しみましょう！」とTAKAHIROさんらしい言葉で参加者を盛り上げました。

小学生以上のお子様やダンス初心者の方も参加できる挑戦内容のため、お子様連れのご家族や、施設によくご来場いただくダンス初心者の方など、幅広い層の方が一同に会しました。そして、チャレンジを開始する前にギネス世界記録公式認定員が登場し、厳正なルールについて会場全体に説明。ルールを守りながら、ダンススキルのあるなしに関わらず最後までやり切る意思を見せるのが大切。参加者の皆様は食い入るような真剣な眼差しで説明を聞いていました。

【ギネス世界記録チャレンジスタート！チャールストンダンスレッスン本番】

準備運動をしたあと、TAKAHIROさんの掛け声をきっかけに「3,2,1スタート！」のカウントダウンで、いよいよチャレンジがスタート！

まずはダンスの実技に入る前に、チャレンジ内容のチャールストンダンスについての理解を深めるため、TAKAHIROさんによるチャールストンダンスの発祥や歴史についての知識を皆さんに伝授します。チャールストンダンスはアメリカのチャールストン発祥の、1920年代に全米で流行した元気でリズミカルなダンススタイルです。膝を内側に曲げたり外側に開いたりする独特のステップが特徴で、音楽に合わせて軽快に踊ります。レトロで楽しい雰囲気が魅力で、現在でもチャールストンダンスのステップが様々なダンスパフォーマンスに取り入れられるなどメジャーで人気なスタイルです。

ダンスについて学んだら、ノリノリの人気洋楽のリズムに合わせて実技レッスンを開始！ステップの踏み方を1つ1つ分かりやすく丁寧に解説しながら披露します。参加者は一生懸命お手本を見ながら、前に進んだり後ろに戻ったりを繰り返し、回を重ねるごとに少しずつステップを習得していきます。

中にはテンポの速い足遣いが特長のチャールストンダンスに苦戦する参加者も。そんな参加者を見つけるたびに、TAKAHIROさんが士気を高める力強い言葉で寄り添いながら、常に全力で応援します。何度もステップ練習の回を重ねるごとに、会場全体の動きが最初よりもなめらかになってくると、短時間での上達ぶりにTAKAHIROさんもびっくり。一生懸命な表情の参加者の顔にも笑顔が浮かびます。

チャレンジレッスンも終盤に差し掛かると、最後に仕上げとして1曲を通して全員でチャールストンダンスをしてついにラストスパートです。「これでギネスチャレンジの最後、いくぞ！りんくう！」というTAKAHIROさんの掛け声のあと、会場からは拍手や「フー！」という歓声が上がり、テンションもマックスでダンススタート！当初から格段に上達した様子の参加者の姿もあり、曲が終了しダンスが決まると、「最後までやりきった！みんな、頑張った！」とTAKAHIROさんから大絶賛が飛び出すと、会場全体からも大きな拍手が沸き起こりました。

【教えてTAKAHIRO先生！質問コーナー】

公式認定員による審議の間は、参加者から事前に募集したTAKAHIROさんへの質問コーナーの時間です。

■質問1「TAKAHIROさんご自身が25年後に挑戦していたいことは？」

TAKAHIROさん「まずはみなさんとこうやって、なにかの夢にむけて走り続けたいです。私は70近くなっていると思いますが、その時でも誰かと一緒にものづくりをできるような自分でありたいです。そして、25年後、つまり50周年のりんくうプレミアム・アウトレットでも、またチャレンジできるギネス世界記録を目指したいとこっそり思っています。”70歳でもチャレンジできるギネス世界記録～！”などできたら、最高ですね！」

■質問2「りんくうプレミアム・アウトレットでの開催ですが、アウトレットと言えば買い物ということで、今『これが欲しい！』と思っているものなどありますか？」

TAKAHIROさん「アウターです！アウターが欲しいです！これから涼しくなってくるので、寒さにバチっとはまる運命の一着に会えたら嬉しいです。さらに今日は雨だったので、ゴアテックスもいいなと思ってます。運命の出会いを求めて、アウターから始まるアフタヌーンを楽しみたいと思います」

■質問3「ダンスをしていて楽しい！と思う瞬間はどんな時ですか？また、ダンスをやめてしまおうと思った時はありますか？」

TAKAHIROさん「僕は好きなことは、それがどんなに続いても好きなんです。ダンスを初めて20年以上経ちますが、ダンスをやめたいと思ったことはあります！それは、誰かと比べた時です。そんな時は誰か一人でも”好きだよ、そのダンス”って言ってくれる人の声で、前に進めます。一人でも好きな人がいてくれれば価値がある。自分のダンスは世界でOnlyでNo.1だと信じて、また楽しめます！皆さんもダンスが好きだ、という気持ちをぜひ大切にしてください」

■質問4「私はキッズダンススクールに所属しており、練習時間や大会出場回数が多いのですが、部活動や学業にも専念しています。常に目標に向かって頑張る姿勢や努力を怠らないこと、モチベーションを維持する秘訣などありますか？」

TAKAHIROさん「人にやらされないで自分でやること！僕たちはダンスが好きなんだ、大会に自分で出たいんだ。と思うこと。自分が受け身にならず、絶対に自分で道を切り開く。ダンスが好きというボールを絶対に自分の手で握りしめる。今日だって雨が降っただろ？雨が降っても、みんなは自分で参加する、と決めた。それが自分で決めて前に進むという力です」

【いよいよ発表…結果は？】

質問コーナーが終わると、ついに待ちに待った結果発表。ギネス公式認定員による「296名でギネス世界記録達成です！」の声に、ほっとしたような表情と共に、参加者やイベント観覧者からいっせいに歓声と拍手が沸き上がりました。TAKAHIROさんも「子供から大人まで、みんなで力を合わせて一つのことを乗り越えられたこと。僕にとっても大切な思い出になりました！雨でも諦めないで乗り越えられたこと、素晴らしいと思います。皆さん最高です！」と、今日一番の満面の笑みで全身で喜びを表現しました。

参加者からは「地元でこういうイベントがあることで、みんなでダンスに参加して楽しめて、本当に楽しかった（20代男性）」「大雨だったけど、逆にだからこそ最後がめちゃくちゃ盛り上がりました！（30代女性）」という声や、「足のところがすごく難しかったけど頑張った（小学生）」「子供から大人まで一緒の目標に向かってギネス世界記録を達成できたのがすごく嬉しかったし、やりきることができて、それがまた嬉しかったです（10代女性）」という感想が聞かれ、りんくうプレミアム・アウトレット企画担当者も「雨の中でしたが、皆さんとTAKAHIROさんのパッションに本当に感動しました！ケガもなく無事に開催できたこと、準備を含めて苦労した分嬉しいです」とコメント。

TAKAHIROさんやスタッフも交えて笑顔の集合写真も撮影し、参加者は一体感と共にギネス世界記録達成の喜びを分かち合いながら、りんくうプレミアム・アウトレットでの時間を楽しみました。

本イベントを皮切りに、11月に開業25周年を迎えるりんくうプレミアム・アウトレットは、地域の皆様や来場のお客様と共に楽しみながら盛り上げるべく、周年イヤーの本格幕開けとして10月の月間を通した参加型イベントを毎週末開催します。また、施設開業月の11月には「25th Anniversary Sale」（11月7日（金）～16日（日）開催）も実施予定です。

次の四半世紀も「One and Only」な存在であり続けることを目指し、様々な企画を通じて皆様に感謝やワクワクを伝えるべく、これからも引き続きチャレンジしてまいります。

【イベントの様子】

【りんくうプレミアム・アウトレット 施設概要】

りんくうプレミアム・アウトレットは、約250店舗の国内外の著名ブランドでショッピングが楽しめる、リゾート感あふれるアウトレットモールです。2000年11月に開業し、今年で開業25周年。2020年に増設したシーサイドエリアには、海に沈む夕日を堪能できる芝生広場やグランピング施設があり、関西空港を対岸に、風に揺れるヤシの木と広い海を見渡せる唯一無二のシーサイドアウトレットへと成長しました。これまで屋外映画上映やヨガレッスン、ビアガーデンなどシーサイドならではのイベントを開催し、多様なニーズに対応。「りんくうタウン駅」から徒歩6分、空港からも車でおよそ15分と、アクセスのよい「りんくうタウン内」に立地しています。

・所在地：〒598-8508 大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28

・営業時間：10：00～20：00 ※一部店舗を除く

・定休日：年1回（2月）

・アクセス：南海、JR りんくうタウン駅下車南へ徒歩約6分、関西国際空港よりシャトルバスで約15分

・URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/