立正大学社会福祉学部 あなたのためだけのキャンパスツアー ～平日プライベートオープンキャンパスを開催～
立正大学（本部：東京都品川区、学長：北村行伸）社会福祉学部では、「土日のオープンキャンパスには部活などで行けない」、「もっとじっくり相談したい！」という声をうけ、10月～11月末の平日（月～金）と期間限定ですが、平日限定のプライベートオープンキャンパスを開催します。
そんな方のために、本学では平日限定のプライベートオープンキャンパスを開催します。
学部の教職員による個別対応ですので、気になることをしっかり聞けて、普段のキャンパスの雰囲気もじっくり体感できます。
大学生が実際に受けている授業の見学もOKです。
保護者の方やお友だちとの参加も大歓迎です。ぜひお気軽にご参加ください！
【対象】 高校生・受験生・保護者のみなさま
【日時】 2025年10月から11月末までの平日（月～金） 16:00～17:00 （所要時間：約30分～1時間程度）
【場所】 立正大学熊谷キャンパス（埼玉県熊谷市万吉1700）
【お申し込み方法】 参加希望日の1週間前までに、下記フォームからお申し込みください。
お申し込みフォームURL：https://forms.office.com/r/i9Z49KFixj
※申し込みには、候補日を2日以上記載してください。
※折り返しこちらから、決定日時をご連絡いたします。
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学社会福祉学部事務室
TEL：048-536-1328
メール：soc@ris.ac.jp
